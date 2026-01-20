Vjesnikov neboder neće biti uklonjen ni do travnja, hoće li kašnjenje utjecati na stabilnost zgrade?

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u utorak je izjavio da će se rokovi uklanjanja zgrade Vjesnika pomaknuti te da se sada čeka odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave zbog zaprimljenih žalbi.

Sukladno zakonu po javnoj nabavi, odluka se treba donijeti u roku od 30 dana od primitka uredne žalbe.

"U postupku javne nabave svi zainteresirani imaju pravo podnijeti žalbu i to me nije posebno iznenadilo", rekao je ministar, dodavši kako su žalbe podnesene na sam postupak provedbe javne nabave, a ne na način uklanjanja zgrade, koji nije sporan.

Naglasio je da će se Ministarstvo kao javni naručitelj očitovati na zaprimljene žalbe, nakon čega će Državna komisija donijeti odluku, a o njezinoj izreci ovisit će i novi rokovi uklanjanja zgrade Vjesnika. Prvi planirani rok, travanj, sada će se pomaknuti.

Govoreći o sigurnosti objekta, Bačić je istaknuo kako se stanje zgrade kontinuirano prati od gašenja požara te da nema nikakvih alarmantnih promjena. "Nije se ništa bitno promijenilo od trenutka kada je požar ugašen", rekao je.

Što je sa stabilnošću zgrade?

Ministar je dodao kako eventualno kašnjenje s uklanjanjem neće bitno utjecati na stabilnost zgrade te da bi se u slučaju pogoršanja stanja poduzele dodatne mjere.

Bačić podsjeća da je plan bio otvoriti podvožnjak u Slavonskoj aveniji u roku od 30 dana nakon potpisivanja ugovora, no južni krak Slavonske i dalje će ostati zatvoren jer će služiti kao gradilišna površina za uklanjanje zgrade.

Istaknuo je i da je pregovarački postupak odabran zbog sigurnosnih razloga te da je proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. "Ne možemo postupati izvan zakona", rekao je Bačić, dodavši kako je, prema procjeni Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, moguće postupak uklanjanja provesti na predviđeni način.

Izvijestili smo ranije kako su tvrtke V.D.M. PROMET i JONING podnijele žalbe na odluku Ministarstva o ugovaranju navedenih poslova s tvrtkom EURCO iz Vinkovaca.

Prvotno je bilo predviđeno da se ugovor o mehaničkom uklanjanju Vjesnika strojevima s tvrtkom EURCO potpiše 21. siječnja nakon čega bi izvođač morao u roku od tri mjeseca završiti posao vrijedan 5 milijuna eura.

