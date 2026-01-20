Tko zna kad će Vjesnik biti srušen: U posljednji tren stigla je žalba koja koči sve

Ugovor o rušenju zgrade Vjesnika, koji je prema najavama trebao biti potpisan u srijedu, ipak neće biti zaključen, izvijestili su iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Razlog su žalbe zagrebačkih tvrtke V.D.M. Promet i JONING, na odluku da se posao povjeri vinkovačkom EURCO-u.

Žalba je zaprimljena u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u samoj završnici roka, posljednjeg dana predviđenog za takav potez.

"Žalbe su zaprimljene putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina. Sukladno članku 422. Zakona o javnoj nabavi, izjava žalbe na Odluku o odabiru onemogućava sklapanje ugovora o javnoj nabavi do okončanja žalbenog postupka.

Prema članku 432. Zakona o javnoj nabavi, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donosi odluku u roku od 30 dana od primitka uredne žalbe. Po donošenju odluke Državne komisije, Ministarstvo će postupiti u skladu s njenom izrekom", stoji u priopćenju Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Procijenjena vrijednost radova na natječaju 5 milijuna eura

Tvrtka V.D.M. Promet u vlasništvu je Domagoja Mandića, bavi se gradnjom, ali i rušenjem objekata. Na području Zagreba izgradila je nekoliko stambenih blokova, a trenutačno radi veliku stambenu zgradu u Ozaljskoj ulici, piše Jutarnji.

Razlozi žalbe nisu poznati, ali je potpuno jasno da će se proces uklanjanja Vjesnikova nebodera znatno odužiti.

Podsjetimo, Vjesnikov neboder požar je progutao 17. studenoga prošle godine, a ministar Branko Bačić je najavljivao da bi objekt mogao biti srušen već do Nove godine, i to najvjerojatnije miniranjem. Sada je od požara prošlo više od dva mjeseca, a početak njegova rušenja je posve upitan.

Nakon što se odustalo od brzopoteznog rušenja miniranjem, Ministarstvo graditeljstva je, po preporuci Hrvatske gospodarske komore, informativne pozive za obavljanje tog posla poslalo u 34 tvrtke.

Pristiglo je 18 ponuda, od kojih je pet ocijenjeno najozbiljnijima te je s njima proveden pregovarački postupak. Kriteriji odabira bili su: cijena (30 posto), specifično iskustvo i reference stručnjaka (35 posto), rok završetka prve faze radova (15 posto) te rok završetka cijelog projekta (20 posto).

Najviše bodova prikupila je tvrtka EURCO iz Vinkovaca, čija je ponuda bila ekonomski najpovoljnija, ali ne i najjeftinija. Ministar Bačić je na novinskoj konferenciji kazao da je odabrana ponuda vrijedna 4,2 milijuna eura bez PDV-a, dok je najjeftinija ponuda iznosila 1,8 milijuna eura.

Procijenjena vrijednost radova na natječaju bila je 5 milijuna eura bez PDV-a. Prema natječajnoj dokumentaciji, rok za izradu projekta i samo rušenje zgrade je 90 dana, dok je rok za završetak prve faze, odnosno puštanje u promet podvožnjaka u Slavonskoj aveniji, 30 dana od potpisivanja ugovora.

