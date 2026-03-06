HNS uoči Dana žena suspendirao nogometašice Hajduka

Hrvatski nogometni savez par dana prije 8. ožujka, odnosno Dana žena, suspendirao je igračice Hajduka, koje igraju najbolju sezonu u povijesti kluba.

Nakon prvog dijela prvenstva, nalaze se na prvom mjestu s 31 osvojenim bodom, četiri više od drugoplasiranog Agrama.

U službenom glasniku HNS-a stoji:

"ŽNK HAJDUK SPLIT – S obzirom da klub ponovno nije izvršio obavezu podmirenja troškova sucima i delegatima (prema Odluci Disciplinskog suca objavljenoj u Glasniku br. 03 od 25. 02. 2026. godine), temeljem članaka 92. i 94. DP HNS-a klubu se izriču sljedeće disciplinske mjere:

1. Novčana kazna u iznosu od 200 eura (klub je kaznu dužan platiti u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti Odluke)

2. SUSPENZIJA SENIORSKOJ EKIPI koja stupa na snagu 06. 03. 2026. godine. Klubu će se odluke o kaznama s pisanim obrazloženjem dostaviti na službenu e-mail adresu."

Kako piše tportal, suspenzija će biti na snazi dok ŽNK Hajduk ne podmiri dugove.

POGLEDAJTE VIDEO: Jeste li čuli za Hyrox? Puls na maksimumu, tijelo na rubu...