Nezaustavljiva Oklahoma radi čuda: 'Ne bih rekao da je bilo super teško'

Momčad Oklahoma City Thundera sinoć je ostvarila svoju 50. pobjedu sezone u NBA ligi, a kod kuće su pobijedili Golden State Warriorse 104:97 i potvrdili prvo mjesto u ligi.

Aktualni prvaci su ranije osigurali i mjesto u doigravanju, koje je San Antonio Spursima također zajamčeno.

Kanađanin Shai Gilgeous-Alexander bio je posebno pod lupom u srazu u Oklahoma Cityju, postigao je 27 koševa i tako premašio učinak od barem 20 koševa u svojoj 125. uzastopnoj utakmici. U sljedećoj će juriti rekord slavnog Wilta Chamberlaina, koji je uspio premašiti granicu od 20 koševa u 126 utakmica u ligi.

"Ne bih rekao da je bilo super teško", rekao je Gilgeous-Alexander nakon osme uzastopne pobjede svoje momčadi, dodavši svojoj statistici pet asistencija i pet skokova. "Ako smo prošle godine bili najbolji i osvojili prvenstvo, a ove godine smo se još više poboljšali, imamo sjajnu početnu točku za ponavljanje uspjeha."

Oklahoma je na kraju prvog poluvremena vodila s 14 poena razlike, no Golden State se vratio u trećoj dionici i izjednačio rezultat. Bez Stephena Curryja, koji je zbog ozljede izvan terena od kraja siječnja, gosti nisu uspjeli preokrenuti utakmicu, iako su se u završnici približili na 99-97, da bi Shai Gilgeous-Alexander postigao pet poena u nizu. Gui Santos postigao je 22 poena i 11 skokova za goste.

Vodeći Istočne konferencije Detroit Pistonsi, doživjeli su iznenađujući poraz od skromnih Brooklyn Netsa kod kuće sa 105-107, a igrač utakmice bio je Michael Porter Jr. iz Brooklyna s 30 poena i 13 skokova. Ziaire Williams dodao je 23 poena pobjedi. Detroit je izgubio treći put zaredom, iako je vodila 90-73 deset minuta prije kraja.

Anthony Edwards postigao je 34 poena, ali to nije bilo dovoljno da spriječi Minnesota Timberwolvese da izgube 92-119 od Orlando Magica, gdje je Desmond Bane postigao 30 poena.

Jalen Johnson postigao je 35 poena dok su Atlanta Hawksi pobijedili Philadelphia 76erse 125-116 za svoju šestu uzastopnu pobjedu.

