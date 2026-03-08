FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMA IM PREMCA /

Nezaustavljiva Oklahoma radi čuda: 'Ne bih rekao da je bilo super teško'

Nezaustavljiva Oklahoma radi čuda: 'Ne bih rekao da je bilo super teško'
×
Foto: Joshua Gateley/Getty images/Profimedia

Oklahoma svladala Golden State, stigla do 50. pobjede sezone i potvrdila prvo mjesto

8.3.2026.
8:57
Hina
Joshua Gateley/Getty images/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Momčad Oklahoma City Thundera sinoć je ostvarila svoju 50. pobjedu sezone u NBA ligi, a kod kuće su pobijedili Golden State Warriorse 104:97 i potvrdili prvo mjesto u ligi.

Aktualni prvaci su ranije osigurali i mjesto u doigravanju, koje je San Antonio Spursima također zajamčeno.

Kanađanin Shai Gilgeous-Alexander bio je posebno pod lupom u srazu u Oklahoma Cityju, postigao je 27 koševa i tako premašio učinak od barem 20 koševa u svojoj 125. uzastopnoj utakmici. U sljedećoj će juriti rekord slavnog Wilta Chamberlaina, koji je uspio premašiti granicu od 20 koševa u 126 utakmica u ligi.

"Ne bih rekao da je bilo super teško", rekao je Gilgeous-Alexander nakon osme uzastopne pobjede svoje momčadi, dodavši svojoj statistici pet asistencija i pet skokova. "Ako smo prošle godine bili najbolji i osvojili prvenstvo, a ove godine smo se još više poboljšali, imamo sjajnu početnu točku za ponavljanje uspjeha."

Oklahoma je na kraju prvog poluvremena vodila s 14 poena razlike, no Golden State se vratio u trećoj dionici i izjednačio rezultat. Bez Stephena Curryja, koji je zbog ozljede izvan terena od kraja siječnja, gosti nisu uspjeli preokrenuti utakmicu, iako su se u završnici približili na 99-97, da bi Shai Gilgeous-Alexander postigao pet poena u nizu. Gui Santos postigao je 22 poena i 11 skokova za goste.

Vodeći Istočne konferencije Detroit Pistonsi, doživjeli su iznenađujući poraz od skromnih Brooklyn Netsa kod kuće sa 105-107, a igrač utakmice bio je Michael Porter Jr. iz Brooklyna s 30 poena i 13 skokova. Ziaire Williams dodao je 23 poena pobjedi. Detroit je izgubio treći put zaredom, iako je vodila  90-73 deset minuta prije kraja.

Anthony Edwards postigao je 34 poena, ali to nije bilo dovoljno da spriječi Minnesota Timberwolvese da izgube 92-119 od Orlando Magica, gdje je Desmond Bane postigao 30 poena.

Jalen Johnson postigao je 35 poena dok su Atlanta Hawksi pobijedili Philadelphia 76erse 125-116 za svoju šestu uzastopnu pobjedu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati ustali u četiri ujutro zbog F1: Filip Brkić emisiju otvorio riječima koje su svi zapamtili

Oklahoma City ThunderPobjedaNbaGolden State WarriorsSan Antonio SpursShai Gilgeous-alexander
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx