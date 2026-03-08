Dinamo jednom rečenicom najavio dolazak u Split

Dinamo se oglasio na dan derbija s Hajdukom u Splitu.

Naveći derbi hrvatskog nogometa igra se na Poljudu u nedjelju 8. ožujka s početkom u 15.00 sati u 25 kolu SHNL-a, a klub s Maksimira se oglasio na društvenim mrežama ujutro na dan utakmice na Instagramu i utakmicu najavio jednom rečenicom.

"E ovo smo čekali", napisali su uz fotografiju splitske rive.

Tekstualni prijenos najvećeg hrvatskog derbija pratite na portalu Net.hr u nedjelju od 15.00 sati.

Ovaj derbi Hajduka i Dinama gotovo sigurno će odlučiti prvenstvo jer zagrebački klub u njega ulazi kao prva momčad lige sa sedam bodova više od drugoplasiranog Hajduka i Bijelim moraju pobijediti za ostanak u borbi za naslov prvaka.

