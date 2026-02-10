Slovenija dominantno do svog prvog zlata na ovim Igrama! Ova disciplina je njihovo dvorište

Slovenija je osvojila zlato u skijaškim skokovima u mješovitom ekipnom natjecanju na Zimskim olimpijskim igrama 2026! Slovenija je tako obranila zlato iz Pekinga 2022. kada je ova disciplina uvedena na ZOI.

Slovenci su u sastavu Nika Vodan, Nika Prevc, Anže Lanišek, Domen Prevc potpuno izdominirali konkurenciju na skakaonici u Predazzu i uzeli očekivano zlato. Zanimljivo, samo je Nika Vodan (tada Križnar) nastupala i u Pekingu. Uz nju su tada zlato uzeli Urša Bogataj, Peter Prevc i Timi Zajc.

Za Sloveniju je ovo druga medalja u skokovima na ovim ZOI nakon srebra Nike Prevc na maloj skakaonici. Brat Domen je završio šesti u muškom dijelu, a oboje će biti favoriti na velikoj skakaonici.

Ekipa Norveške je uzela srebro, a Japana broncu. Njemačka i Austrija su ostali bez medalje.

Slovenski kvarter je nakon prve serije imao 9.7 bodova prednosti ispred Japana, te 16.1 bod prednosti ispred Norveške. Na koncu je Slovenija pobijedila sa 1069.2 boda, Norveška, za koju su nastupali Anna Odine Stroem, Kristoffer Eriksen Sundal, Eirin Maria Kvandal i Marius Lindvik se probila na drugo mjesto sa 30.9 bodova zaostatka, dok je japanska ekipa (Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi, Sara Takanashi i Ren Nikaido) bila treća sa 1034 bodova.

Nika Vodan je pekinškoj zlatnoj medalji iz mixa, te bronci u pojedinačnoj konkurenciji, sada dodala još jednu zlatnu medalju, dok je Nika Prevc svom pojedinačnom srebru na prvom natjecanju u Predazzu dodala toliko željeno zlato.

Za Laniška i Domena Prevca ova medalja je prva olimpijska u njihovoj kolekciji medalja. Domen Prevc tako je postao četvrti član obitelji Prevc koji je osvojio olimpijsku medalju.

Obitelj Prevca sada ima ukupno čak osam olimpijskih medalja - Peter je osvojio zlato, dva srebra i broncu, Nika zlato i srebro, Domen zlato, a Cene srebro.

