Katarina bez zadrške u 'Gospodinu Savršenom' jasno zna koga želi, ali i što ne dolazi u obzir

Peta sezona popularnog RTL-ovog showa Gospodin Savršeni donijela je neočekivani zaokret – umjesto jednog, djevojke osvajaju čak dvojicu neženja. Među kandidatkinjama koje su se odmah istaknule nalazi se i Katarina, 23-godišnjakinja koja već na prvi pogled ostavlja dojam samouvjerene i odlučne žene.

Za sebe kaže da je karizmatična, komunikativna i otvorena prema novim iskustvima. Iako se opisuje kao smirenu osobu, priznaje da zna reagirati burno ako osjeti provokaciju. Vjeruje da vrlo dobro procjenjuje ljude, što u ovakvom formatu može biti velika prednost. Od samog ulaska jasno je dala do znanja da ne skriva emocije i da se ne boji pokazati ni snagu ni nježniju stranu – posebno kada zna što želi.

Foto: Rtl

'Mamini sinovi' nikako

Kada joj se muškarac svidi, Katarina ne čeka da on povuče prvi potez. Naprotiv, otvorenost i odlučnost vidi kao svoje prednosti, a kao jedan od svojih najjačih aduta izdvaja intenzivan pogled koji, kako kaže, rijetko prolazi nezapaženo. U ljubavi joj fizički izgled nije presudan. Puno više cijeni karizmu, samopouzdanje i dobar smisao za humor. Iskreno priznaje da je ranije često birala starije i „komplicirane“ muškarce, no tvrdi da je takva faza iza nje. Jedno je sigurno – „mamini sinovi“ ne dolaze u obzir jer s takvim tipom muškaraca, kaže, ne pronalazi zajednički jezik. Za pravu ljubav spremna je na velike promjene, uključujući i preseljenje u drugu zemlju.

Nova sezona, koju vodi Marko Vargek, snima se na sunčanoj Kreti, a u središtu pažnje su rukometaš Karlo Godec i model Petar Rašić. Katarina ne skriva da je spremna boriti se za onoga tko joj se doista svidi – a njezin je izbor jasan: Petar. Ostale djevojke već su primijetile i pohvalile njezinu prirodnu ljepotu, koja se pokazala kao još jedan snažan adut.

