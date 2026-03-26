Nagla promjena vremena donijela snijeg i pad temperatura: Evo kada nas očekuje topliji dani

Stigla nam je nagla promjena vremena. Prate sve obilne oborine, što kiša što snijeg, jak i olujan vjetar i pad temperatura. Sve će potrajati do potkraj subote do kada će se ciklona, koja ulazi nad Jadran, premještati preko naših krajeva, a za sobom povlači osjetno hladniji zrak.

ČETVRTAK

Obilne kiše već ujutro može biti na sjevernom Jadranu, lokalno i grmljavine, a obilna oborina moguća i u gorju. Kiša će u predjelima iznad 500 m nadmorske visine prelaziti u susnježicu i snijeg. Zapuhat će na kopnu umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će jako i olujno jugo okretati na jaku i olujnu buru, posebice pod Velebitom. Suho još uglavnom krajnjem istoku i ponegdje u Dalmaciji.

Pravo zahladnjenje stiže poslijepodne, tj. temperatura u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj jedva će porasti od one jutarnje. Oblačno, vjetrovito i hladno uz čestu kišu, ponegdje i obilnu. Kiša će iznad 200 m nadmorske visine biti u obliku susnježice i snijega. Puhat će umjeren i jak, na udare sve češće olujan sjeverni vjetar.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačnije uz češću kišu, lokalno moguć i koji izraženiji pljusak praćen grmljavinom. Prema večeri u gorju susnježica i snijeg. Prolazno umjeren istočni i jugoistočni vjetar, a još uvijek ostaje između 13 i 16 stupnjeva, malo niže na zapadu.

U Dalmaciji pretežno oblačno, mjestimična kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno izraženiji. U zaleđu u višim predjelima susnježica pa i snijeg. Puhat će umjereno i jako jugo, osobito na južnom dijelu. Temperatura između 11 i 14 stupnjeva, manje u zaobalju.

Na sjevernom Jadranu izrazito vjetrovito, ali nešto rjeđa kiša. No, u gorju obilniji snijeg, mećave i snježni zapusi, ponegdje već veći od pola metra. Bit će osjetno hladnije, uz more između 5 i 10 Celzija, a u gorju uglavnom tek malo iznad nule.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U petak još podjednako nepovoljno, jak sjeverac, posvuda hladno, u gorju snijeg, drugdje u unutrašnjosti kiša i susnježica. No, smirivanje vremena u danima vikenda, postupan prestanak oborina, ali porast temperature od nedjelje. Tek će jutra biti razmjerno hladna, ali bez izraženijih minusa, samo slab mraz.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još u petak češći pljuskovi na jugu, a bit će ponegdje i lepršanja snijega nošenog jakom na udare olujnom burom i tramontanom. Razvedravanje tijekom subote uz prestanak kiše, ali temperatura u porastu, a znatno sunčanije i opet toplije od nedjelje.