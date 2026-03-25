Negdje i metar snijega! Meteorolog Ribarić otkrio gdje će biti najgore: 'Očekuju se stvarno opasne prilike'

Pred Hrvatskom je velika promjena vremena, temperature će pasti i do 15 stupnjeva. Stiže i obilan snijeg u pojedinim krajevima!

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda poslali su novo priopćenje i povećali upozorenje iz narančastog u crveno za Liku i Gorski Kotar, Istru i Kvarner.

Upozorili su na mogući prekid cestovnog, željezničkog i zračnog prometa, te prekid opskrbe energijom. Zbog jakog vjetra, postoji povećan rizik za sigurnost ljudi zbog polomljenih grana, iščupanih stabala i letećih krhotina.

'Ne smijemo biti opušteni'

"Ako bude snijega u gorju, nikako na put ne kretati bez zimske opreme. Dobro provjeriti situaciju prije polaska na put, osobito se to odnosi na vozače teretnih vozila, koji će sigurno imati najviše problema. Ali u priobalju, zbog te orkanske bure, očekujemo zabrane za pojedine skupine vozila", upozorio je Andrej Prosoli, dežurni izvjestitelj HAK-a.

"Narančasto ili crveno upozorenje svima nama i operativnim snagama i građanima daje jednu informaciju da trebamo biti ozbiljni i da svakako ne smijemo biti opušteni. Vidimo da je sada izašlo sunce, malo je toplije vani i ljudi su se malo opustili. Treba pripaziti svakako na imovinu, od zatvaranja prozora i sličnih stvari do toga ako mogu odgoditi putovanje", rekao je Tomislav Marević, načelnik Sektora za pripravnost i koordinaciju u Ravnateljstvu civilne zaštite.

'Vratit ćemo se u zimu'

O najavljenoj promjeni vremena razgovarali smo s RTL-ovim meteorologom, Dorianom Ribarićem.

Kada promjena kreće?

Doslovno ćemo se preko noći iz ugodnog proljeća, evo danas i 20-ak Celzija, vratiti u zimu. Kreće to već večeras, jedna cikloza se premješta nad Jadran i ona će se sutra, tijekom dana pa sve do kraja tjedna, premještati preko naših krajeva. Očekuju se stvarno opasne prilike tijekom sutrašnjeg dana, najgore će biti na području Istre, Kvarnera te u Gorskoj Hrvatskoj, ali neće biti pošteđen ni zapad unutrašnjosti. Što se samih opasnosti tiče, tu imamo gotovo cijelu lepezu upozorenja, kiša, snijeg, grmljavina, vjetar, kao i veliki pad temperature od nekih 15-ak stupnjeva.

Očekuju se obilne kiše, postoji li opasnost od poplava?

Da, postoji opasnost, ponajprije od onih bujičnih i urbanih poplava, već ujutro na sjevernom Jadranu, zatim je nešto veći rizik u Gorskom kotaru, Lici nešto manje na karlovačkom i zagrebačkom području.

Sve će dodatno zakomplicirati i jak vjetar, kojom brzinom će puhati i gdje će udari biti najsnažniji?

Vjetar će stvarati probleme, ne samo u prometu. Bit će prilično vjetrovito, na kopnu sjeverac će imati udare i do 90 km/h, a tek malo slabiji u petak i subotu, ali i dalje prilično vjetrovito. Za kontinent je to vrlo neuobičajeno za kraj ožujka. Moguće je da se tu približimo i nekim rekordnim vrijednostima vjetra na samom kontinentu. Potrajat će to do subote, a pošteđena će uglavnom biti samo Slavonija.

Kalendarski je počelo proljeće, ali vraća nam se snijeg i to, prilično obilan, gdje i koliko će ga pasti?

Snijega će uglavnom biti u gorju, iznad 500 metara nadmorske visine, iako će se snježna granica nakratko spustiti na tih 200 metara. Zabijelit će se malo, onako dekorativno, i u nizinama zapadne Hrvatske, recimo uz granicu sa Slovenijom, na krajnjem sjeveru zemlje. U gorju će to stvarno biti dosta snijega, bit će tu i do 50 centimetara u svim gorskim predjelima. U dijelovima Like moguće je i do metra snijega, to govorimo o onim akumulacijama do subote ujutro. Bit će tu dosta snijega. Naime, puhat će i vjetar pa će biti i snježnih zapuha i mećava. Tako da, eto tih metar snijega je stvarno moguće, recimo sjever Like i Plitvička jezera.

Poljoprivrednici, posebno voćari su zabrinuti zbog mogućeg mraza. Imaju li razloga za brigu?

Trebali bi svakako biti na oprezu, ali fokus je ovog puta najprije na vjetru sutra i prekosutra. Ali, kako se u puku kaže - ožujak, luđak. Temperatura stvarno zna oscilirati tijekom ovog mjeseca, tako će biti i ovog puta, ali ne očekuju se nakon ove ciklone neki izraženiji minusi. Bit će tu uglavnom slabog mraza u gorskim predjelima od nedjelje kada kreće razvedravanje i smirivanje vremena, ali i ono važnije - ponovni porast temperatura pa će nam idući tjedan opet biti malo toplije.