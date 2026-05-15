Policija moli za pomoć! Jeste li vidjeli Teu? Nema je već treći dan

Nestala je Tea Turina iz Volodera, a policija moli građane za pomoć u potrazi. Nestanak se vodi u PU sisačko-moslavačkoj, a prema dostupnim informacijama, udaljila se od kuće 13. svibnja 2026. godine u vozilu marke Nissan bijele boje, registracijskih oznaka KT 959-IU.

Tea Turina rođena je u Sisku, hrvatska je državljanka i ima prebivalište u Voloderu. Visoka je 190 centimetara, mršave je tjelesne građe, ima smeđu kosu i smeđe oči. Nos joj je srednji, uši male, a lice ovalnog oblika. U trenutku nestanka bila je odjevena u nepoznatu odjeću.

U slučaju da posjedujete bilo kakve informacije o nestaloj osobi, policija poziva da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected].

