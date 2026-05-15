FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESTALA BEZ TRAGA /

Policija moli za pomoć! Jeste li vidjeli Teu? Nema je već treći dan

Policija moli za pomoć! Jeste li vidjeli Teu? Nema je već treći dan
×
Foto: MUP

Riječ je o ženi visine 190 centimetara, ima smeđu kosu i oči

15.5.2026.
15:52
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
MUP
VOYO logo
VOYO logo

Nestala je Tea Turina iz Volodera, a policija moli građane za pomoć u potrazi. Nestanak se vodi u PU sisačko-moslavačkoj, a prema dostupnim informacijama, udaljila se od kuće 13. svibnja 2026. godine u vozilu marke Nissan bijele boje, registracijskih oznaka KT 959-IU.

Tea Turina rođena je u Sisku, hrvatska je državljanka i ima prebivalište u Voloderu. Visoka je 190 centimetara, mršave je tjelesne građe, ima smeđu kosu i smeđe oči. Nos joj je srednji, uši male, a lice ovalnog oblika. U trenutku nestanka bila je odjevena u nepoznatu odjeću.

Policija moli za pomoć! Jeste li vidjeli Teu? Nema je već treći dan
Foto: MUP

U slučaju da posjedujete bilo kakve informacije o nestaloj osobi, policija poziva da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected].

Više detalja nađite OVDJE

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike