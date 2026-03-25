DHMZ izdao upozorenja za dijelove Hrvatske: Stiže i do pola metra snijega, orkanska bura i poplave

Ponovno nas očekuje promjena vremena, najavili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Zbog rasprostranjene pojave obilnog snijega za Gospićku regiju na podignut je najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm. Tijekom četvrtka očekuje se deblji snježni pokrivač, ponegdje i oko 50 cm novog snijega uz jak i olujan sjeveroistočni vjetar (narančasto upozorenje), zbog čega će povremeno biti mećave, a stvorit će se i veći snježni zapusi.

Očekuju se prekidi cestovnog, željezničkog i zračnog prometa te opskrbe, a postoji i opasnost da vozači ostanu zameteni, zbog čega se preporučuje izbjegavanje putovanja koja nisu nužna.

Crveni meteoalarm i za Riječku regiju

Najviša razina upozorenja, crveno upozorenja, podignuto je i za Riječku regiju za vjetar i bit će aktivno tijekom cijelog dana. Očekuje se vrlo jako i olujno jugo i južni vjetra, koji će se ujutro naglo okrenuti na sjeverozapadnjak i buru, lokalno uz orkanske udare pod Velebitom jače od 110 km/h.

Postoji povećan rizik za sigurnost ljudi zbog polomljenih grana, iščupanih stabala i letećih krhotina. Očekuju se prekidi prometa, a mjestimice su moguća oštećenja objekata te prekidi u telekomunikacijama i opskrbi električnom energijom.

Za Riječku regiju aktivna su još i narančasta upozorenja zbog obilne kiše i lokalno izraženih pljuskova uz grmljavinu. Očekuje se ponegdje i više od 90 mm oborine i povećan rizik od poplava imovine i prometnica. Moguće su bujične i urbane poplave, tijekom noći i jutra i poplavljivanje riva.

Foto: Dhmz

Postoji rizik od ozljeda

Za Zagrebačku regiju aktivno je narančasto upozorenje zbog jakog i olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, osobito u drugom dijelu dana, mjestimice uz brzine od 55 do 90 km/h.

Mogući su prekidi u opskrbi električnom energijom, a postoji i rizik od oštećenja objekata te ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih krhotina.

U Zagrebačkoj regiji dodatno su na snazi i žuta upozorenja zbog lokalno obilne kiše koja će postupno prelaziti u susnježicu i snijeg, što može uzrokovati skliske kolnike i otežane uvjete za vožnju.

U Gorskoj Hrvatskoj moguć snijeg

U petak, 27. ožujka 2026., i dalje vjetrovito, u unutrašnjosti mjestimice uz snijeg i stvaranje snježnog pokrivača, osobito u Gorskoj Hrvatskoj, gdje je na snazi narančasto upozorenje zbog snijega.

Foto: Dhmz

Iz DHMZ-a su poručili građanima da redovito prate prognozu i upozorenja na stranici meteo.hr, gdje ih prognostičari DHMZ-a ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je provjeravati više puta dnevno. Također, pozvali su građane da postupaju prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima.

