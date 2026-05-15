Fantastičan uspjeh hrvatskog tima u srcu Londona: 'Ovo je dokaz da postajemo globalni pokret'

Drugo izdanje događaja Game Changer London još je jednom potvrdilo kako ova platforma prerasta u globalni pokret koji okuplja poduzetnike, inovatore i kreativce iz cijelog svijeta.

U impresivnom ambijentu Royal Institution of Great Britain, smještenom u srcu londonskog Mayfaira, više od 25 govornika i 350 sudionika sudjelovalo je u večeri ispunjenoj inspiracijom, povezivanjem i razmjenom ideja.

Foto: Samson Reddyhoff

Upravo na mjestu gdje su kroz povijest svoje vizije predstavljali neki od najvećih svjetskih znanstvenika, Game Changer London stvorio je prostor za novu generaciju lidera i stvaratelja promjena.

Događaj je okupio osnivače startupova, poslovne lidere, investitore, kreativce i stručnjake iz različitih industrija, potvrđujući važnost stvaranja međunarodne zajednice temeljene na inovacijama, znanju i suradnji.

'Ovo nije samo događaj'

Glavna tema ove godine bila je sveprisutna umjetna inteligencija, no naglasak nije bio na tome što AI može, već kako primijeniti razvoj tehnologije, a zadržati povjerenje i autentičnost.

"Tehnologija nije problem, ljudi su. AI može biti savršen na papiru, ali nikada neće na isti način razumjeti brend kao što ga razumiju ljudi koji su ga stvorili. Uz to, ako korisnik nema povjerenje, neće koristiti AI. Ako personalizacija uz AI nije dobro napravljena i gubi suštinu, brend će biti ignoriran. Dakle, sve se na kraju svodi na ponašanje. Zato pričamo o povjerenju. Jer bez povjerenja nema budućnosti", otkrila nam je jedna od organizatorica, dr. Vanja Ljevar, uoči Game Changer London 2.0 konferencije.

Posebnu vrijednost događaju dala je atmosfera zajedništva i autentične povezanosti među sudionicima. Mnogi su stigli kao potpuni stranci, a večer završili s osjećajem pripadnosti zajednici koja dijeli iste ambicije, energiju i viziju budućnosti.

Organizatori ističu kako je upravo snažna energija zajednice ono što Game Changer razlikuje od klasičnih networking događanja te ga pretvara u platformu s globalnim potencijalom. Iza projekta stoji tim koji je po završetku jednodnevne konferencije otkrio kako je drugo londonsko izdanje samo početak daljnjeg međunarodnog širenja zajednice Game Changer. "Ovo nije samo događaj. Ovo je dokaz da Game Changer postaje globalni pokret", poručili su organizatori.

Sljedeća postaja je Crna Gora, točnije Tivat, a drugo izdanje očekuje nas od 18. do 20. lipnja 2026. godine. Više o Game Changeru čitajte na službenoj stranici.