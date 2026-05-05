NJIHOVO VRIJEME

One su lica Game Changer Londona: Upoznajte nevjerojatne žene koje mijenjaju pravila igre

One su lica Game Changer Londona: Upoznajte nevjerojatne žene koje mijenjaju pravila igre
Foto: Charlotte Jopling Photography

Ove godine 58% govornika čine žene - to nije samo broj - to su glasovi koji oblikuju industrije, perspektive koje pomiču granice i priče koje inspiriraju sljedeću generaciju

5.5.2026.
7:18
danas.hr
Game Changer London ima važnu objavu koja dolazi iz same srži onoga za što se ova platforma zalaže od samog početka.

Ove godine 58% govornika čine žene. To nije samo broj - to su glasovi koji oblikuju industrije, perspektive koje pomiču granice i priče koje inspiriraju sljedeću generaciju. I ne radi se o bilo kakvim ženama, već o onima koje inspiriraju na svakoj razini, svaka u svom području djelovanja. Upoznajte ih u nastavku.

Dr. Terri Holloway

Dr. Terri Holloway voditeljica je The Ingenuity Laba, poslovnog inkubatora koji djeluje u sklopu Haydn Green Institutea i podržava studente, zaposlenike i alumne Sveučilišta u Nottinghamu u razvoju njihovih poduzetničkih ambicija. Osnivačica je tvrtke Swap Meat Ltd., koja se bavi biljnom prehranom i zagovara njezine preventivne učinke na zdravlje, s posebnim naglaskom na rizične skupine.

Ekaterina Doubinina

Ekaterina Doubinina investicijska je stručnjakinja s 20 godina iskustva u poticanju rasta poslovanja kroz inovativne strategije. Poznata po pristupu usmjerenom na klijente i snažnim liderskim vještinama, ima dokazane rezultate u upravljanju složenim odnosima i pružanju personaliziranih investicijskih rješenja. Trenutačno radi na poziciji investicijske direktorice u tvrtki Rathbones.

Jo Living

Jo Living je serijska poduzetnica, inovatorica i strastvena igračica pokera koja iza sebe ima 10 godina iskustva u investicijskom bankarstvu, nakon studija na prestižnom Cambridgeu. Pokrenula je vlastiti tehnološki startup, prikupila milijun funti investicija i uspješno ostvarila izlaz prodajom farmaceutskoj kompaniji. Danas stoji iza Aces High, jedinstvene radionice inspirirane pokerom koja kroz interaktivno iskustvo razvija ključne poslovne vještine poput pregovaranja, upravljanja rizikom i donošenja odluka pod pritiskom. Svoje je radionice održala za globalne tehnološke kompanije, odvjetničke urede, konzultante i investicijske timove, a o njezinom radi pisali su i veliki Financial Times, BBC i CBS News. 

Lea Karam

Lea Karam višestruko je nagrađivana bihevioralna znanstvenica, osnivačica i izvršna direktorica tvrtke Mindscope te globalno prepoznata pionirka u području bihevioralne znanosti. U vremenu kada se brendovi suočavaju s neviđenim promjenama u ponašanju potrošača, potaknutima algoritmima, umjetnom inteligencijom i kulturnim pomacima, Lea složene psihološke koncepte prevodi u praktične i učinkovite uvide. Među klijentima Mindscopea nalaze se Google, Snapchat, TikTok, Canon, Amex GBT, ITV i BBC iPlayer. Kao tražena keynote govornica, održava oštre, angažirane i budućnosti usmjerene prezentacije o ponašanju, trendovima, umjetnoj inteligenciji, identitetu, medijskom okruženju, psihologiji potrošača i brzo mijenjajućoj dinamici suvremenih publika.

Ying Ying (Jenny) Zhou Dong

Ying Ying (Jenny) Zhou Dong gradi rješenja na sjecištu podataka, tehnologije i stvarnog poslovnog utjecaja. Danas radi kao Solutions Engineer u Snowflakeu. Snowflake je cloud platforma za rad s podacima koja omogućuje tvrtkama da pohranjuju, obrađuju i analiziraju velike količine podataka na jednom mjestu. Tijekom karijere surađivala je sa stotinama organizacija - od startupa i scale-upova do velikih korporacija - pomažući im da iz podataka izvuku konkretne odluke i rast. Posebno je pokreće primjena tehnologije u zdravstvu i projektima s društvenim utjecajem, kao i razvoj naprednih rješenja u području poslovne analitike.

Shirley Choo

Shirley Choo je Investment Director i članica Investment Committeeja u Convergence Partners, švicarskom fondu usmjerenom na zdravstvo i impact ulaganja. Također je voditeljica za Europu u organizaciji HERHealthEQ te podržava rad inicijative Real Mental Health, posvećene mentalnom zdravlju muškaraca. Uz financije, njezin pristup oblikuju i discipline poput Chada (ceremonije čaja), Ikebane, pilatesa i klavira - prakse koje unose fokus, preciznost i smirenost u njezin profesionalni rad.

Vaida Ska-McNeill

Vaida Ska-McNeill je suosnivačica startupa Pebble Gifts, koji kroz spoj tehnologije i psihologije mijenja način na koji otkrivamo i biramo smislene poklone. Nakon 12 godina rada u medijskim agencijama, gdje je surađivala s brendovima poput John Lewis i Estée Lauder, danas gradi svoj drugi poslovni pothvat. Uz poduzetnički rad, vodi UK ogranak zajednice Businettes, gdje podržava mlade osnivačice kroz zajedništvo, suradnju i konkretne korake u razvoju njihovih ideja.

Sarah Angold

Sarah Angold je poduzetnica, inovatorica u području materijala i strateginja održivosti koja aktivno mijenja način na koji razmišljamo o budućnosti mode. Kao suosnivačica i CEO tvrtke 29acacia, razvija tehnologiju koja poljoprivredni otpad pretvara u kvalitetne, skalabilne tekstile, uz znatno manji ekološki otisak i potpuno transparentan opskrbni lanac koji istovremeno podržava i ekonomsko osnaživanje farmera. Prije toga, radila je na globalnim modnim projektima, a njezini su dizajni bili predstavljeni na naslovnicama Voguea te nošeni na crvenom tepihu od strane međunarodnih zvijezda. Uz modu, surađivala je i na interdisciplinarnim projektima - od dizajna konceptnih automobila za Toyotu u Japanu do razvoja wearable tech rješenja i izložbi u Design Museumu.

Meropi Kylika

Meropi Kylika je potpredsjednica za komercijalne aktivnosti u CNBC Internationalu, vodećoj svjetskoj mreži poslovnih i financijskih vijesti. Odgovorna je za razvoj i provedbu distribucije sadržaja, novih izvora prihoda i strateških partnerstava na svim međunarodnim tržištima, u skladu s dugoročnom komercijalnom i sadržajnom strategijom mreže. U CNBC-u ima uspješni staž koji traje više od deset godina. Prije toga, karijeru je gradila u financijama, radeći u The Walt Disney Company u Londonu te u proizvođaču igračaka Mattel u Grčkoj.

Laura Belchier

Laura Belchier je direktorica retail medija u Ocado Retailu, gdje vodi tim stručnjaka koji stoji iza jedne od najnaprednijih digitalnih inovacija u prehrambenoj industriji. Iza sebe ima više od 20 godina iskustva u Amazon Adsu, Yahoo-u i agencijskom svijetu, a njezina je specijalnost spajanje kompleksne analitike podataka s konkretnim poslovnim rezultatima. Danas je jedna od ključnih osoba iza razvoja Ocado Adsa, gdje aktivno oblikuje način na koji se brendovi povezuju s potrošačima u digitalnom okruženju koje se brzo mijenja.

Jennifer Slater

Jennifer Slater je osnivačica i kreativna direktorica britanske couture kuće Jennifer Clair, kroz koju redefinira suvremeni luksuz fokusirajući se na zanat, individualnost i emocionalnu vrijednost. Ima više od 15 godina iskustva u modnoj industriji, uključujući devet godina u haute couture kući, prije nego što je osnovala vlastiti brend. Svaki njezin komad izrađen je kao jedinstven, uz održive materijale i odgovorne procese, s naglaskom na dugoročnu vrijednost, a ne na količinu. Danas istražuje kako umjetna inteligencija i nove tehnologije mijenjaju kreativnost, vrijednost i način na koji doživljavamo luksuz.

Elaine Reffell

Elaine Reffell je osnivačica brenda Ethica Diamonds, koji je nastao iz ideje da prava vrijednost nakita ne leži u cijeni, nego u načinu na koji je stvoren. Vođena etikom i inovacijom, pokazuje da vrhunski nakit može biti i luksuzan i odgovoran prema ljudima i planetu. Uzgojem dijamanata u Cornwallu stvorila je lokalnu i jasnu alternativu tradicionalnim opskrbnim lancima. Njezin rad temelji se na jednostavnoj ideji: ono što kupujemo odražava ono što nam je važno - a luksuz bi trebao imati smisao.

Michal Karnibad

Michal Karnibad je iskusna operaterica, savjetnica i investitorica s više od 20 godina iskustva u financijskim uslugama, fintechu i tehnologiji. Danas pomaže kompanijama da rastu, da bolje koriste umjetnu inteligenciju i da unaprijede način na koji posluju. Također ulaže u mlade tvrtke koje razvijaju AI rješenja, tehnologiju u zdravstvu i rješenja za klimatske promjene.

Ponosni smo što stvaramo prostor u kojem se raznolikost ne podrazumijeva - ona se slavi. Jer stvarne promjene događaju se kada svi imaju mjesto za stolom.

POGLEDAJTE VIDEO: Digitalna transformacija događa se brže nego što to propisi mogu pratiti

