One su lica Game Changer Londona: Upoznajte nevjerojatne žene koje mijenjaju pravila igre

Game Changer London ima važnu objavu koja dolazi iz same srži onoga za što se ova platforma zalaže od samog početka.

Ove godine 58% govornika čine žene. To nije samo broj - to su glasovi koji oblikuju industrije, perspektive koje pomiču granice i priče koje inspiriraju sljedeću generaciju. I ne radi se o bilo kakvim ženama, već o onima koje inspiriraju na svakoj razini, svaka u svom području djelovanja. Upoznajte ih u nastavku.

Dr. Terri Holloway

Dr. Terri Holloway voditeljica je The Ingenuity Laba, poslovnog inkubatora koji djeluje u sklopu Haydn Green Institutea i podržava studente, zaposlenike i alumne Sveučilišta u Nottinghamu u razvoju njihovih poduzetničkih ambicija. Osnivačica je tvrtke Swap Meat Ltd., koja se bavi biljnom prehranom i zagovara njezine preventivne učinke na zdravlje, s posebnim naglaskom na rizične skupine.

Ekaterina Doubinina

Ekaterina Doubinina investicijska je stručnjakinja s 20 godina iskustva u poticanju rasta poslovanja kroz inovativne strategije. Poznata po pristupu usmjerenom na klijente i snažnim liderskim vještinama, ima dokazane rezultate u upravljanju složenim odnosima i pružanju personaliziranih investicijskih rješenja. Trenutačno radi na poziciji investicijske direktorice u tvrtki Rathbones.

Jo Living

Jo Living je serijska poduzetnica, inovatorica i strastvena igračica pokera koja iza sebe ima 10 godina iskustva u investicijskom bankarstvu, nakon studija na prestižnom Cambridgeu. Pokrenula je vlastiti tehnološki startup, prikupila milijun funti investicija i uspješno ostvarila izlaz prodajom farmaceutskoj kompaniji. Danas stoji iza Aces High, jedinstvene radionice inspirirane pokerom koja kroz interaktivno iskustvo razvija ključne poslovne vještine poput pregovaranja, upravljanja rizikom i donošenja odluka pod pritiskom. Svoje je radionice održala za globalne tehnološke kompanije, odvjetničke urede, konzultante i investicijske timove, a o njezinom radi pisali su i veliki Financial Times, BBC i CBS News.

Jo Living Foto: Game Changer

Lea Karam

Lea Karam višestruko je nagrađivana bihevioralna znanstvenica, osnivačica i izvršna direktorica tvrtke Mindscope te globalno prepoznata pionirka u području bihevioralne znanosti. U vremenu kada se brendovi suočavaju s neviđenim promjenama u ponašanju potrošača, potaknutima algoritmima, umjetnom inteligencijom i kulturnim pomacima, Lea složene psihološke koncepte prevodi u praktične i učinkovite uvide. Među klijentima Mindscopea nalaze se Google, Snapchat, TikTok, Canon, Amex GBT, ITV i BBC iPlayer. Kao tražena keynote govornica, održava oštre, angažirane i budućnosti usmjerene prezentacije o ponašanju, trendovima, umjetnoj inteligenciji, identitetu, medijskom okruženju, psihologiji potrošača i brzo mijenjajućoj dinamici suvremenih publika.

Lea Karam Foto: Game Changer

Ying Ying (Jenny) Zhou Dong

Ying Ying (Jenny) Zhou Dong gradi rješenja na sjecištu podataka, tehnologije i stvarnog poslovnog utjecaja. Danas radi kao Solutions Engineer u Snowflakeu. Snowflake je cloud platforma za rad s podacima koja omogućuje tvrtkama da pohranjuju, obrađuju i analiziraju velike količine podataka na jednom mjestu. Tijekom karijere surađivala je sa stotinama organizacija - od startupa i scale-upova do velikih korporacija - pomažući im da iz podataka izvuku konkretne odluke i rast. Posebno je pokreće primjena tehnologije u zdravstvu i projektima s društvenim utjecajem, kao i razvoj naprednih rješenja u području poslovne analitike.

Shirley Choo

Shirley Choo je Investment Director i članica Investment Committeeja u Convergence Partners, švicarskom fondu usmjerenom na zdravstvo i impact ulaganja. Također je voditeljica za Europu u organizaciji HERHealthEQ te podržava rad inicijative Real Mental Health, posvećene mentalnom zdravlju muškaraca. Uz financije, njezin pristup oblikuju i discipline poput Chada (ceremonije čaja), Ikebane, pilatesa i klavira - prakse koje unose fokus, preciznost i smirenost u njezin profesionalni rad.

Vaida Ska-McNeill

Vaida Ska-McNeill je suosnivačica startupa Pebble Gifts, koji kroz spoj tehnologije i psihologije mijenja način na koji otkrivamo i biramo smislene poklone. Nakon 12 godina rada u medijskim agencijama, gdje je surađivala s brendovima poput John Lewis i Estée Lauder, danas gradi svoj drugi poslovni pothvat. Uz poduzetnički rad, vodi UK ogranak zajednice Businettes, gdje podržava mlade osnivačice kroz zajedništvo, suradnju i konkretne korake u razvoju njihovih ideja.

Vaida Ska-McNeill Foto: Game Changer

Sarah Angold

Sarah Angold je poduzetnica, inovatorica u području materijala i strateginja održivosti koja aktivno mijenja način na koji razmišljamo o budućnosti mode. Kao suosnivačica i CEO tvrtke 29acacia, razvija tehnologiju koja poljoprivredni otpad pretvara u kvalitetne, skalabilne tekstile, uz znatno manji ekološki otisak i potpuno transparentan opskrbni lanac koji istovremeno podržava i ekonomsko osnaživanje farmera. Prije toga, radila je na globalnim modnim projektima, a njezini su dizajni bili predstavljeni na naslovnicama Voguea te nošeni na crvenom tepihu od strane međunarodnih zvijezda. Uz modu, surađivala je i na interdisciplinarnim projektima - od dizajna konceptnih automobila za Toyotu u Japanu do razvoja wearable tech rješenja i izložbi u Design Museumu.

Sarah Angold Foto: Game Changer

Meropi Kylika

Meropi Kylika je potpredsjednica za komercijalne aktivnosti u CNBC Internationalu, vodećoj svjetskoj mreži poslovnih i financijskih vijesti. Odgovorna je za razvoj i provedbu distribucije sadržaja, novih izvora prihoda i strateških partnerstava na svim međunarodnim tržištima, u skladu s dugoročnom komercijalnom i sadržajnom strategijom mreže. U CNBC-u ima uspješni staž koji traje više od deset godina. Prije toga, karijeru je gradila u financijama, radeći u The Walt Disney Company u Londonu te u proizvođaču igračaka Mattel u Grčkoj.

Laura Belchier

Laura Belchier je direktorica retail medija u Ocado Retailu, gdje vodi tim stručnjaka koji stoji iza jedne od najnaprednijih digitalnih inovacija u prehrambenoj industriji. Iza sebe ima više od 20 godina iskustva u Amazon Adsu, Yahoo-u i agencijskom svijetu, a njezina je specijalnost spajanje kompleksne analitike podataka s konkretnim poslovnim rezultatima. Danas je jedna od ključnih osoba iza razvoja Ocado Adsa, gdje aktivno oblikuje način na koji se brendovi povezuju s potrošačima u digitalnom okruženju koje se brzo mijenja.

Laura Belchier Foto: Game Changer

Jennifer Slater

Jennifer Slater je osnivačica i kreativna direktorica britanske couture kuće Jennifer Clair, kroz koju redefinira suvremeni luksuz fokusirajući se na zanat, individualnost i emocionalnu vrijednost. Ima više od 15 godina iskustva u modnoj industriji, uključujući devet godina u haute couture kući, prije nego što je osnovala vlastiti brend. Svaki njezin komad izrađen je kao jedinstven, uz održive materijale i odgovorne procese, s naglaskom na dugoročnu vrijednost, a ne na količinu. Danas istražuje kako umjetna inteligencija i nove tehnologije mijenjaju kreativnost, vrijednost i način na koji doživljavamo luksuz.

Jennifer Slater Foto: Game Changer

Elaine Reffell

Elaine Reffell je osnivačica brenda Ethica Diamonds, koji je nastao iz ideje da prava vrijednost nakita ne leži u cijeni, nego u načinu na koji je stvoren. Vođena etikom i inovacijom, pokazuje da vrhunski nakit može biti i luksuzan i odgovoran prema ljudima i planetu. Uzgojem dijamanata u Cornwallu stvorila je lokalnu i jasnu alternativu tradicionalnim opskrbnim lancima. Njezin rad temelji se na jednostavnoj ideji: ono što kupujemo odražava ono što nam je važno - a luksuz bi trebao imati smisao.

Michal Karnibad

Michal Karnibad je iskusna operaterica, savjetnica i investitorica s više od 20 godina iskustva u financijskim uslugama, fintechu i tehnologiji. Danas pomaže kompanijama da rastu, da bolje koriste umjetnu inteligenciju i da unaprijede način na koji posluju. Također ulaže u mlade tvrtke koje razvijaju AI rješenja, tehnologiju u zdravstvu i rješenja za klimatske promjene.

Ponosni smo što stvaramo prostor u kojem se raznolikost ne podrazumijeva - ona se slavi. Jer stvarne promjene događaju se kada svi imaju mjesto za stolom.

Michal Karnibad Foto: Game Changer

POGLEDAJTE VIDEO: Digitalna transformacija događa se brže nego što to propisi mogu pratiti