Game Changer se vraća u London: Jedna 'vruća' tema dominirat će konferencijom

Game Changer London 2.0 vraća se 11. svibnja 2026. u prestižni The Royal Institution of Great Britain u srcu Mayfaira - donoseći puno više od razgovora o tehnologiji.

Tema ovogodišnjeg izdanja ide dublje od AI alata i trendova. Fokusira se na ono što zaista čini razliku: AI transformacija kroz ponašanje, povjerenje i psihološku preciznost.

U eri u kojoj je umjetna inteligencija dostupna svima, konkurentska prednost više ne dolazi iz samih alata - već iz razumijevanja ljudi: njihovih potreba, motivacija i povjerenja. Tu započinje prava transformacija: u načinu na koji donosimo odluke, gradimo odnose i vodimo poslovanje.

Psihološko 'usko grlo'

Ovogodišnji program vodi sudionike kroz ključne izazove i prilike AI transformacije - od psiholoških barijera i personalizacije do organizacijske kulture i budućnosti rada.

Događaj otvara odvažno predavanje posvećeno jednom od najkritičnijih, ali često zanemarenih problema: psihološkom "uskom grlu" koje blokira povrat ulaganja (ROI) u AI. Ova uvodna dijagnostička sesija fokusira se na razumijevanje unutarnjeg otpora i ograničenja unutar organizacija.

Nakon toga slijedi detaljna analiza hiperpersonalizacije kroz naprednu analitiku -predstavljajući tehnike prikupljanja i analize podataka u stvarnom vremenu, kao i načine za stvaranje jedinstvenih korisničkih iskustava uz pomoć AI-a, potkrijepljene konkretnim primjerima uspješnih kampanja.

Foto: Charlotte Jopling

Paneli

Središnji dio programa čine panel rasprave koje obrađuju ključne poslovne izazove. Prvi panel fokusira se na integraciju AI-a u složene poslovne sustave - od prepreka implementaciji, preko upravljanja promjenama i edukacije zaposlenika, do praktičnih alata i metodologija. Sigurnost i etika zauzimaju središnje mjesto kroz odvažno predavanje koje istražuje zaštitu podataka, etičke dileme u donošenju odluka vođenih AI-jem, kao i regulatorne okvire i usklađenost sa zakonima.

Kroz panel posvećen globalnim korporativnim strategijama, sudionici će imati priliku analizirati stvarne AI projekte - kako uspješne, tako i neuspješne - s naglaskom na mjerljive rezultate i ključne naučene lekcije.

Jedan od ključnih segmenata programa fokusira se na izgradnju organizacijske kulture spremne za AI. Istražit će se promjene u načinu razmišljanja zaposlenika i lidera, poticanje inovacija te uloga interne komunikacije u uspješnom usvajanju tehnologije.

Tema budućnosti rada donosi raspravu o automatizaciji, redefiniranju radnih uloga, novim zahtjevima za vještine i kontinuiranom učenju, kao i utjecaju AI-a na dinamiku timova i suradnju.

Završni dio programa fokusira se na konkretne korake transformacije - od strateškog planiranja i identificiranja ključnih područja za digitalni razvoj, do mjerenja uspjeha kroz relevantne KPI-jeve i metrike, kao i optimizacije poslovnih procesa kroz implementaciju AI-a.

Game Changer London 2.0 nije samo konferencija - to je mjesto gdje se tehnologija susreće s ljudskom prirodom, strategija s psihologijom, a podaci s povjerenjem. Ako želite razumjeti kako AI doista transformira poslovanje - krenite od ljudi.

