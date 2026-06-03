[KVIZ] Rijetki će znati iz kojih država dolaze ova pića: Pokušaj imati sve točno

Pića koja svakodnevno konzumiramo puno su više od običnih napitaka koji nam gase žeđ ili nas opuštaju; ona su tekući dokazi burne povijesti, arhivi zaboravljenih priča i riznice izuma koji su promijenili svijet. Od napitaka koji su nastali kao lijekovi i postali globalni fenomeni, preko onih koje su drevne civilizacije smatrale darovima bogova, do koktela čije su priče isprepletene s gusarima.