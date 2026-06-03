[KVIZ] Rijetki će znati iz kojih država dolaze ova pića: Pokušaj imati sve točno

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Hrvatska dobiva stazu za Formulu 1? Veliki projekt upravo je dobio zeleno svjetlo
Prvi espresso aparat, koji je koristio paru pod pritiskom za brzo pripremanje kave, izumljen je početkom 20. stoljeća u kojoj zemlji?
Pića koja svakodnevno konzumiramo puno su više od običnih napitaka koji nam gase žeđ ili nas opuštaju; ona su tekući dokazi burne povijesti, arhivi zaboravljenih priča i riznice izuma koji su promijenili svijet. Od napitaka koji su nastali kao lijekovi i postali globalni fenomeni, preko onih koje su drevne civilizacije smatrale darovima bogova, do koktela čije su priče isprepletene s gusarima.