Otkriveno za što se sve tereti četvero mladih nakon brutalnog napada na Sirijca
Državno odvjetništvo podnijelo je žalbu na dio rješenja kojim je odbijen prijedlog za određivanje istražnog zatvora za djevojku.
Četvero mladih osumnjičeno je za brutalan napad na državljanina Sirije u Rijeci krajem siječnja ove godine. Dvojica 19-godišnjaka terete se za pokušaj ubojstva iz mržnje, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari, dok su dvije djevojke, među kojima je jedna maloljetna, osumnjičene zbog poticanja na pokušaj ubojstva, poticanja na tešku krađu i poticanje na oštećenje tuđih stvari.
Podsjetimo, mladići su 31. siječnja navečer fizički napali Sirijca zbog netrpeljivosti prema stranim državljanima. Tukli su ga po glavi i tijelu, svjesni da bi ga mogli usmrtiti - prema sumnjama Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci, navodi DORH. U napadu je teško ozlijeđen.
Djevojke su ih, sumnja se, tijekom napada ohrabrivale i poticale na nasilje. Drugookrivljeni je navodno žrtvi ukrao 200 eura, koje je planirao zadržati za sebe i prvookrivljenog, a potom mu je, uz poticaj djevojaka, uništio mobitel.
Policija je kod jednog od mladića kasnije pronašla i spremnik za automatsku pušku te više od 20 komada vojnog streljiva koje je zabranjeno posjedovati te ga se zbog toga tereti za nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
Za dvojicu mladića određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, dok je djevojka puštena uz mjere opreza i obvezu javljanja policiji.
Državno odvjetništvo podnijelo je žalbu na dio rješenja kojim je odbijen prijedlog za određivanje istražnog zatvora za djevojku.