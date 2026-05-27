Otkriveno za što se sve tereti četvero mladih nakon brutalnog napada na Sirijca

Četvero mladih osumnjičeno je za brutalan napad na državljanina Sirije u Rijeci krajem siječnja ove godine. Dvojica 19-godišnjaka terete se za pokušaj ubojstva iz mržnje, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari, dok su dvije djevojke, među kojima je jedna maloljetna, osumnjičene zbog poticanja na pokušaj ubojstva, poticanja na tešku krađu i poticanje na oštećenje tuđih stvari.

Podsjetimo, mladići su 31. siječnja navečer fizički napali Sirijca zbog netrpeljivosti prema stranim državljanima. Tukli su ga po glavi i tijelu, svjesni da bi ga mogli usmrtiti - prema sumnjama Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci, navodi DORH. U napadu je teško ozlijeđen.

Djevojke su ih, sumnja se, tijekom napada ohrabrivale i poticale na nasilje. Drugookrivljeni je navodno žrtvi ukrao 200 eura, koje je planirao zadržati za sebe i prvookrivljenog, a potom mu je, uz poticaj djevojaka, uništio mobitel.

Policija je kod jednog od mladića kasnije pronašla i spremnik za automatsku pušku te više od 20 komada vojnog streljiva koje je zabranjeno posjedovati te ga se zbog toga tereti za nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Za dvojicu mladića određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, dok je djevojka puštena uz mjere opreza i obvezu javljanja policiji.

Državno odvjetništvo podnijelo je žalbu na dio rješenja kojim je odbijen prijedlog za određivanje istražnog zatvora za djevojku.