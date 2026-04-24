Što se stvarno događa iza kulisa Game Changera? Vanja Ljevar: 'Tehnologija nije problem - ljudi su'

Ostalo je manje od mjesec dana do drugog izdanja Game Changer konferencije u Londonu.

U The Royal Institution of Great Britain u Mayfairu, u jednom će se danu na pozornici izmijeniti 25+ govornika, a na lokaciji će biti više od 350 posjetitelja, što je najbolji dokaz koliko se konferencija "razvila" od prošle godine. Iza svega, osim stalne postave Game Changer platforme, stoje Dr. Vanja Ljevar i Patrick Fagan, suosnivači KUBIK INTELLIGENCE-a, tvrtke koja na temelju uvida iz psihologije podataka izrađuje vrlo detaljne profile kupaca.

S Vanjom smo porazgovarali o svemu što stoji iza organizacije jednog takvog događanja i detaljno prošli kroz to o čemu će se ovaj put razgovarati. Budućnost je ovdje, a Vanja ima samo jednu poruku: tehnologija sama po sebi nije problem - ljudi su. Na što je točno mislila, saznajte u nastavku.

Vanja, možeš li se ukratko predstaviti čitateljima i objasniti kako je nastala ideja za Game Changer London i koja je tvoja uloga kao glavne organizatorice ovog događaja?

Ja sam suosnivačica Kubik Intelligencea i bavim se onim što nazivam psihologijom podataka - razumijevanjem psihologije koja stoji iza podataka o ponašanju. Uz to sam članica upravnog odbora Sveučilišta u Nottinghamu, serijska poduzetnica te objavljena autorica i govornica.

Game Changer London nastao je kao suradnja Game Changer platforme i moje kompanije Kubik Intelligence, ali najviše iz moje želje da izgradim zajednicu, odnosno da stvorim prostor u kojem lideri iz različitih industrija otvoreno govore o umjetnoj inteligenciji. Previše konferencija danas zvuči isto i rijetko tko govori o tome kako je ljudi zapravo koriste, gdje dolazi do otpora i gdje se gubi povjerenje. Zato je nastao Game Changer London, kao svojevrsna revolucija. Mjesto gdje se vode iskreni razgovori, s manje performansa, a više stvarnosti.

Moja uloga nije samo organizacijska. Ja osmišljavam cijeli koncept – od teme, preko panela, do toga tko sjedi u publici. Jer prava vrijednost ne dolazi iz sadržaja, nego iz toga tko je u prostoriji i kakve se razgovore usude voditi.

Kao suosnivačica Kubik Intelligence-a, razvijaš pristup koji spaja podatke i psihologiju. Kako se taj pristup reflektira u načinu na koji si koncipirala Game Changer London?

Game Changer zapravo je produžetak onoga što radimo u Kubiku. U Kubiku analiziramo ponašanje korisnika i pokušavamo razumjeti što ih stvarno pokreće - ne ono što kažu, nego ono što rade. Isti princip primijenila sam na konferenciju. Umjesto da pitamo “što je trenutno popularno?”, pitala sam: gdje su stvarne tenzije? Gdje se ljudi osjećaju nesigurno, a ne pričaju o tome? Gdje AI ne funkcionira onako kako smo očekivali? Paneli su dizajnirani oko tih pukotina. Jer tu nastaje stvarna vrijednost.

Često govoriš o data psychology kao načinu razumijevanja stvarnih motiva iza ponašanja. Kako taj pristup pomaže kompanijama da donesu bolje poslovne odluke - i gdje najčešće griješe?

Većina kompanija danas ima podatke. Problem nije nedostatak podataka – problem je interpretacija. Oni gledaju što se događa. Mi gledamo zašto se to događa. Na primjer, neke kompanije vide pad konverzije. Ali neće vidjeti da je razlog zapravo gubitak povjerenja u ključnom trenutku odluke. Ili da kupca nije motivirala poruka fokusirana na njihovu idealnu budućnost, već ona koja priziva nostalgiju. Najčešća greška je fokus na tradicionalne metrike (tipa prodaja, konverzija, NPS), jer živimo u novom vremenu i ako želimo biti konkurentni, moramo razumjeti psihološki kontekst. Data psychology tu mijenja igru – jer povezuje ponašanje s motivacijom. A to je jedini način da stvarno utječete na odluke.

Program Game Changer Londona djeluje vrlo kurirano i strateški. Koji su ključni kriteriji pri odabiru panelista i tema – i kako osiguravaš da razgovori zaista donesu vrijednost, a ne ostanu na površini?

Najvažniji kriterij nije bio titula – nego perspektiva. Tražila sam ljude koji su stvarno u operativi. Koji donose odluke, koji su pogriješili, koji znaju kako stvari izgledaju iznutra. Drugo, izbjegavala sam ‘iste glasove’. Ako svi mislimo isto, nema razgovora. I treće – svaki panel ima jasnu tenziju. Ne pričamo samo o AI-u. Pričamo o tome zašto AI inicijative propadaju. Zašto kupci gube povjerenje. Zašto personalizacija ne funkcionira onako kako mislimo. To automatski podiže kvalitetu razgovora.

Koji je glavni cilj koji želiš postići ovom konferencijom – i što bi za tebe bio konkretan uspjeh nakon što se događaj završi?

Uspjeh za mene nije broj ljudi. Uspjeh je ako netko izađe iz te prostorije i kaže:

"Moramo promijeniti način na koji razmišljamo o našim korisnicima’ ili ‘moramo razmisliti o načinu na koji koristimo AI". Uz to, uspjeh je ako se nakon panela nastave razgovori; ako se povežu ljudi koji se inače ne bi; ako netko donese bolju odluku zbog tog dana. To je pravi ishod.

Po čemu će se ovogodišnji Game Changer London razlikovati od prvog izdanja – ne samo u veličini, nego u kvaliteti razgovora i vrsti publike koju okupljate?

Bit će mnogo sofisticiraniji, ali to nije najvažnije. Ono što je drugačije je razina fokusiranosti. Publika je pažljivo selektirana – senior lideri koji su stvarno odgovorni za rezultate. Ne ljudi koji samo slušaju, nego ljudi koji implementiraju. I razgovori su dublji. Manje o tome što AI može, a više o tome kako zapravo primijeniti razvoj tehnologije, a zadržati povjerenje i autentičnost.

AI je središnja tema, ali čini se da je fokus više na ljudskom aspektu nego na tehnologiji. Zašto si odlučila taj razgovor postaviti kroz prizmu povjerenja, ponašanja i donošenja odluka?

Zato što tehnologija sama po sebi nije problem. Ljudi su. AI može biti savršen na papiru, ali nikada neće na isti način razumjeti brend kao što ga razumiju ljudi koji su ga stvorili. Uz to, ako korisnik nema povjerenje, neće koristiti AI. Ako personalizacija uz AI nije dobro napravljena i gubi suštinu, brend će biti ignoriran. Dakle, sve se na kraju svodi na ponašanje. Zato pričamo o povjerenju. Jer bez povjerenja nema budućnosti.

Koliko su, po tvom mišljenju, kompanije zapravo spremne za AI – i gdje vidiš najveći jaz između onoga što misle da rade i onoga što se zaista događa u ponašanju korisnika?

Većina kompanija misli da je spremna jer ima tehnologiju. Ali spremnost nije tehnologija. Spremnost je razumijevanje korisnika. Najveći jaz je u tome što mjere implementaciju, a ne reakciju. Mogu reći: “Uveli smo AI funkcionalnost.” Ali ne znaju: vjeruju li ljudi toj funkcionalnosti; koriste li je; stvara li im anksioznost ili olakšanje. Tu nastaje iluzija napretka.

Ako bi jedna kompanija nakon ove konferencije poželjela konkretno primijeniti uvide o ponašanju i psihologiji kupaca – što bi bio prvi korak koji bi preporučila i gdje Kubik tu dolazi u igru?

Prvi korak nije "više podataka". Prvi korak je pravo pitanje – što zapravo želimo postići i kako mjerimo taj uspjeh. Primjerice: gdje u procesu kupovine gubimo ljude i zašto? Ili tko je naša optimalna ciljna skupina i kako da dođemo do njih? U Kubiku tu ulazimo vrlo konkretno. Analiziramo ponašanje kupaca kroz podatke o kupovini, komunikaciju ili digitalne otiske koje kompanije već imaju, ali ih nisu ni svjesne – i identificiramo psihološke trenutke koji utječu na odluke. To nisu apstraktni uvidi. To su vrlo konkretne stvari koje mijenjaju konverziju, zadržavanje korisnika i prihod. Ovim se bavimo na globalnoj razini i kao primjer imamo više od 50 uspješnih projekata koji potvrđuju najvažniju poslovnu lekciju koju sam naučila: kada razumijete zašto ljudi rade ono što rade – možete to i promijeniti.

