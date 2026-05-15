Jednostavna metoda brže topi kilograme i sprječava ponovno debljanje, ali ima jedna caka

Godinama smo slušali savjet da je za mršavljenje najbolji pristup "polako, ali sigurno". Međutim, novo istraživanje dovodi u pitanje tu dugogodišnju mantru i sugerira da bi brzi gubitak kilograma mogao biti ne samo učinkovitiji, već i dugoročno održiviji. Stručnjaci su otkrili da osobe koje brzo gube kilograme postižu bolje rezultate i imaju veće šanse zadržati željenu težinu i nakon godinu dana.

Istraživanje koje mijenja pravila

Nova studija, predstavljena na Europskom kongresu o pretilosti u Turskoj, usporedila je učinke programa za brzo i postepeno mršavljenje. Znanstvenici iz Norveške analizirali su podatke 284 pretile odrasle osobe podijeljene u dvije skupine.

Program brzog mršavljenja trajao je 16 tjedana. Sudionici su u prvih osam tjedana unosili samo 1000 kalorija dnevno, zatim 1300 kalorija od devetog do dvanaestog tjedna, te 1500 kalorija u posljednja četiri tjedna.

S druge strane, skupina za postepeno mršavljenje dobila je upute da smanji dnevni unos za 1000 kalorija, a u praksi su unosili oko 1400 kalorija dnevno. Za usporedbu, prosječnom muškarcu potrebno je oko 2500 kalorija dnevno, a ženi 2000. Nakon početne faze, obje su skupine sudjelovale u identičnom 36-tjednom programu čiji je cilj bio održavanje postignute težine, piše Mirror.

Iznenađujući rezultati nakon godinu dana

Rezultati su pokazali da je skupina za brzo mršavljenje izgubila značajno više kilograma. Nakon 16 tjedana, sudionici iz te skupine izgubili su u prosjeku 12,9 posto svoje ukupne tjelesne težine, dok su oni iz skupine za postepeni gubitak izgubili 8,1 posto.

Foto: Shutterstock

Još je važnije što se ta razlika održala dugoročno. Nakon godinu dana, rezultati nove studije pokazuju da su sudionici iz skupine za brzo mršavljenje zadržali gubitak od 14,4 posto, dok je kod skupine za postepeno mršavljenje taj postotak iznosio 10,5 posto.

"Ovi nalazi pokazuju da, kada se provodi u kontroliranom i stručno nadziranom okruženju, brzo mršavljenje može biti učinkovitija metoda od postepenog", napisali su autori.

Što kažu stručnjaci?

Glavna autorica studije, dr. Line Kristin Johnson iz bolnice Vestfold u Norveškoj, naglasila je važnost ovih spoznaja. "Naši rezultati jasno osporavaju prevladavajuće uvjerenje da je spor i postepen gubitak težine nužan kako bi se spriječilo ponovno debljanje. Naprotiv, pokazujemo da veći udio sudionika koji su brzo mršavjeli uspijeva dosegnuti ključne ciljeve povezane sa smanjenjem zdravstvenih rizika od pretilosti", izjavila je.

S njom se složila i dr. Marie Spreckley sa Sveučilišta u Cambridgeu. "Ovo je važna studija jer dovodi u pitanje dugogodišnju pretpostavku da je postepeno mršavljenje superiorno za dugoročne ishode. Ona se pridružuje rastućem broju dokaza da brzo mršavljenje, kada se provodi sigurno i unutar strukturiranog programa, može biti učinkovita strategija liječenja pretilosti", komentirala je.

Ovi nalazi dolaze u vrijeme kada se u Hrvatskoj i svijetu sve više naglašava važnost održivosti i cjelovitog pristupa zdravlju, često favorizirajući sporije metode. Trendovi poput "dijete deset posto", koja promovira gubitak do deset posto ukupne mase kao zdravu granicu, postaju sve popularniji. Stručnjaci upozoravaju na opasnosti od "jo-jo efekta" i negativnog utjecaja restriktivnih dijeta na mentalno zdravlje.

Norveška studija ne negira važnost promjene životnog stila, već otvara vrata novom pristupu. Brzo, ali kontrolirano mršavljenje pod stručnim nadzorom moglo bi dati početni zamah i motivaciju potreban mnogima koji se bore s viškom kilograma, a dugoročni program održavanja ključan je za sprečavanje povratka na staro. Ovaj pristup nudi nadu u učinkovitiju borbu protiv rastućeg opterećenja koje pretilost stavlja na zdravstvene sustave.

POGLEDAJTE GALERIJU