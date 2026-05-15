ZACRTANI CILJEVI

Zrinjski se oglasio o odlasku Štimca: Evo što kažu o dolasku novog trenera

Nekoliko lokalnih i regionalnih medija objavilo je da Štimac nakon ove sezone odlazi

15.5.2026.
15:33
Hina
Mostarski Zrinjski opovrgnuo je medijske navode da je već pronađena zamjena u slučaju odlaska šefa stručnog stožera Igora Štimca, koji se u petak zajedno s upravom i igračima pojavio na susretu s vodstvom HDZ-a BiH nakon osvajanja Kupa te zemlje. 

“HŠK Zrinjski Mostar želi opovrgnuti medijske napise vezane uz status šefa stručnog stožera Igora Štimca”, objavio je klub na društvenim mrežama.

Iz Zrinjskog su naveli kako objavljene informacije smatraju netočnima, neprovjerenima i krajnje neprimjerenima. Dodali su kako su takve informacije objavljene neposredno nakon osvajanja Kupa BiH, odnosno drugog trofeja, uz Superkup, koji je klub osvojio u ovoj sezoni. 

“Fokus momčadi i stručnog stožera ostaje isključivo na završnim izazovima u prvenstvu i ostvarenju zacrtanih ciljeva”, poručili su iz mostarskog kluba. 

Nekoliko lokalnih i regionalnih medija objavilo je da Štimac nakon ove sezone odlazi, a da će na njegovo mjesto na klupi "Plemića" zasjesti slovenski stručnjak Simon Rožman.   

Štimac se, u međuvremenu, u petak zajedno s vodstvom kluba i igračima pojavio na susretu s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i dopredsjednicom stranke Darijanom Filipović, organiziranom nakon osvajanja Kupa BiH.

Na sastanku su razgovarali o sportskom uspjehu, radu kluba te ulozi Zrinjskog. Čović i Filipović čestitali su vodstvu kluba.

Predstavnici Zrinjskog zahvalili su na potpori. Čoviću je tom prigodom uručena medalja Kupa BiH, dok je Filipović dobila loptu s potpisima igrača. 

Igor štimacZrinjski
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
