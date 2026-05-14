FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOKIRANI /

Štimčev pomoćnik nakon informacije o otkazu: 'Oni nisu skloni našem klubu'

Štimčev pomoćnik nakon informacije o otkazu: 'Oni nisu skloni našem klubu'
×
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Glasine o otkazu Štimcu stižu samo dan nakon osvajanja Kupa Bosne i Hercegovine

14.5.2026.
14:03
Silvijo MaksanRoko Silov
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Kao grom iz vedra neba došla je vijest kako bi Igor Štimac mogao napustiti klupu Zrinjskog iz Mostara. Ta je informacija iznenadila mnoge, osobito zato što je pod Štimčevim vodstvom Zrinjski ostvario povijesne uspjehe u Konferencijskoj ligi.

U tom je natjecanju Zrinjski, unatoč malenom budžetu, ostvario dvije pobjede i jedan remi u grupnoj fazi, čime je postao tek drugi bosanskohercegovački klub koji je izborio proljeće u Europi. Ondje je uparen s Crystal Palaceom, protiv kojeg je u prvoj utakmici izvukao remi. U uzvratu su 'Orlovi' ipak slavili, a naknadno je momčad iz Londona stigla do finala Konferencijske lige.

"Ostali smo zatečeni onim što vidimo u dijelu medija. Zaista, u ovom trenutku vjerujemo da nakon svih ovih uspjeha ova informacija dolazi iz dijela medija koji nisu skloni našem klubu i da ove informacije nisu točne", rekao je za Net.hr pomoćni trener HŠK Zrinjskog Marijo Tot.

Osim sjajnih rezultata u Europi, Zrinjski je na domaćem terenu osvojio Kup i Superkup, dok je prvenstvo završio na drugom mjestu i time ostvario jednu od najuspješnijih sezona u povijesti nekog kluba iz Bosne i Hercegovine.

Sveukupno su Plemići pod vodstvom Igora Štimca i njegova stručnog stožera odigrali 54 utakmice u kojima su ostvarili 30 pobjeda te po 12 remija i poraza.

Kako doznaje Germanijak, Igora Štimca bi na klupi trebao zamijeniti bivši trener Rijeke, Sarajeva i Osijeka Simon Rožman.

      Standings provided by Sofascore

Marijo TotIgor štimacWwin Liga BihZrinjski
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike