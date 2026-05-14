Štimčev pomoćnik nakon informacije o otkazu: 'Oni nisu skloni našem klubu'

Kao grom iz vedra neba došla je vijest kako bi Igor Štimac mogao napustiti klupu Zrinjskog iz Mostara. Ta je informacija iznenadila mnoge, osobito zato što je pod Štimčevim vodstvom Zrinjski ostvario povijesne uspjehe u Konferencijskoj ligi.

U tom je natjecanju Zrinjski, unatoč malenom budžetu, ostvario dvije pobjede i jedan remi u grupnoj fazi, čime je postao tek drugi bosanskohercegovački klub koji je izborio proljeće u Europi. Ondje je uparen s Crystal Palaceom, protiv kojeg je u prvoj utakmici izvukao remi. U uzvratu su 'Orlovi' ipak slavili, a naknadno je momčad iz Londona stigla do finala Konferencijske lige.

"Ostali smo zatečeni onim što vidimo u dijelu medija. Zaista, u ovom trenutku vjerujemo da nakon svih ovih uspjeha ova informacija dolazi iz dijela medija koji nisu skloni našem klubu i da ove informacije nisu točne", rekao je za Net.hr pomoćni trener HŠK Zrinjskog Marijo Tot.

Osim sjajnih rezultata u Europi, Zrinjski je na domaćem terenu osvojio Kup i Superkup, dok je prvenstvo završio na drugom mjestu i time ostvario jednu od najuspješnijih sezona u povijesti nekog kluba iz Bosne i Hercegovine.

Sveukupno su Plemići pod vodstvom Igora Štimca i njegova stručnog stožera odigrali 54 utakmice u kojima su ostvarili 30 pobjeda te po 12 remija i poraza.

Kako doznaje Germanijak, Igora Štimca bi na klupi trebao zamijeniti bivši trener Rijeke, Sarajeva i Osijeka Simon Rožman.

