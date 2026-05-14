Štimac odlazi s klupe Plemića? Trebao bi ga zamijeniti poznati HNL stručnjak

Igor Štimac trebao bi otići s klupe Zrinjskog. Bivši izbornik Indije trebao bi napustiti klub s kojim je ostvario povijesni uspjeh plasmanom u playoff fazu Konferencijske lige, u kojoj je ispao od finalista Crystal Palacea.

Na klupi Plemića Štimac je proveo 54 utakmice, a pobijedio je u njih 30. U preostalih 24 susreta ostvario je 12 remija i 12 poraza, a mandat je okrunio osvajanjem bosanskohercegovačkog nogometnog kupa protiv gradskog rivala Veleža.

Ipak, Štimac nije ostvario primarni cilj – osvajanje prvenstva, a uteg su mu svakako i skandali koji uključuju učestale svađe s protivničkim navijačima, propitivanje legitimiteta i pristranosti sudaca te korištenje pozdrava 'Za dom spremni' u jednoj objavi, zbog čega je i novčano kažnjen.

A na klupi Zrinjskog trebao bi ga naslijediti Simon Rožman. Kako piše Germanijak, slovenski je stručnjak u srijedu boravio na finalu kupa u Osijeku, nakon čega se zaputio prema Mostaru. Navodno su preostali samo detalji te bi Slovenac uskoro trebao postati novi trener bosanskohercegovačkog kluba.

Rožman je u karijeri vodio nekoliko regionalnih klubova, a najuspješniji je bio u Domžalama i Rijeci. Također ima iskustva i iz BiH, gdje je vodio Sarajevo.

