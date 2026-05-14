ŠOK U BIH /

Štimac odlazi s klupe Plemića? Trebao bi ga zamijeniti poznati HNL stručnjak

Štimac odlazi s klupe Plemića? Trebao bi ga zamijeniti poznati HNL stručnjak
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Štimac nije ostvario primarni cilj – osvajanje prvenstva, a uteg su mu svakako i skandali

14.5.2026.
8:23
Sportski.net
Igor Štimac trebao bi otići s klupe Zrinjskog. Bivši izbornik Indije trebao bi napustiti klub s kojim je ostvario povijesni uspjeh plasmanom u playoff fazu Konferencijske lige, u kojoj je ispao od finalista Crystal Palacea.

Na klupi Plemića Štimac je proveo 54 utakmice, a pobijedio je u njih 30. U preostalih 24 susreta ostvario je 12 remija i 12 poraza, a mandat je okrunio osvajanjem bosanskohercegovačkog nogometnog kupa protiv gradskog rivala Veleža.

Ipak, Štimac nije ostvario primarni cilj – osvajanje prvenstva, a uteg su mu svakako i skandali koji uključuju učestale svađe s protivničkim navijačima, propitivanje legitimiteta i pristranosti sudaca te korištenje pozdrava 'Za dom spremni' u jednoj objavi, zbog čega je i novčano kažnjen.

A na klupi Zrinjskog trebao bi ga naslijediti Simon Rožman. Kako piše Germanijak, slovenski je stručnjak u srijedu boravio na finalu kupa u Osijeku, nakon čega se zaputio prema Mostaru. Navodno su preostali samo detalji te bi Slovenac uskoro trebao postati novi trener bosanskohercegovačkog kluba.

Rožman je u karijeri vodio nekoliko regionalnih klubova, a najuspješniji je bio u Domžalama i Rijeci. Također ima iskustva i iz BiH, gdje je vodio Sarajevo.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
