PREKINULI UTAKMICU /

Kaos na stadionu u Mostaru! Buknuo plamen, gorjeli kablovi - na teren istrčali vatrogasci

Kaos na stadionu u Mostaru! Buknuo plamen, gorjeli kablovi - na teren istrčali vatrogasci
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Tijekom televizijskog prijenosa moglo se vidjeti kako gore i određeni kablovi iza gola Zrinjskog

3.4.2026.
22:23
Sportski.net
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Utakmica između Veleža i Zrinjskog nakratko je prekinuta nakon incidenta i izbijanja vatre ispred tribine na kojoj su bili smješteni domaći navijači, što je dodatno podiglo tenzije u već ionako žestokom mostarskom derbiju.

Ove dvije momčadi imaju bogatu povijest međusobnih ogleda, no fokus ostaje na aktualnoj i prošloj sezoni. U tom razdoblju odigrali su pet utakmica u Premijer ligi BiH, pri čemu je prošle sezone Zrinjski slavio u sva tri susreta minimalnim rezultatom 1:0. U tekućoj sezoni Zrinjski je već slavio na stadionu Rođeni s 3:1, dok je susret Pod Bijelim brijegom završio 1:1.

Sam derbi 27. kola WWin lige BiH od početka je bio izuzetno tvrd i pun duela, uz brojne startove i rane žute kartone. Atmosfera na tribinama bila je užarena – doslovno. Domaći navijači stvorili su vatreni ambijent, dok su navijači Zrinjskog, Ultrasi, ranije objavili kako neće bodriti svoju momčad na ovom susretu.

U 14. minuti došlo je do ozbiljnog incidenta kada se ispred tribine zapalio materijal kojim je bio zatrpan teren. Stadionom se proširio plamen, a sudac Dragan Petrović iz Banje Luke odmah je prekinuo susret. Prekid je trajao nekoliko minuta, a intervenirati je morala i vatrogasna služba koja je uz manje poteškoće spriječila veće posljedice.

Tijekom televizijskog prijenosa moglo se vidjeti kako gore i određeni kablovi iza gola Zrinjskog, što je dodatno zabrinulo sve prisutne.

Utakmica je nastavljena u 19. minuti nakon što je požar stavljen pod kontrolu. Iako se gust dim i dalje nadvijao nad stadionom, vjetar u Mostaru postupno ga je raznosio.

Do kraja susreta Zrinjski je uspio sačuvati minimalnu prednost i slaviti rezultatom 0:1, a ključni trenutak dogodio se u 39. minuti kada je Nemanja Bilbija postigao pogodak vrijedan tri boda.

POGLEDAJTE VIDEO: Mali Hrvati pokorili svijet: Ono što su napravili u Barceloni oduševilo sve

VeležZrinjskiPožarMostarBosna I Hercegovina
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
