Odbio reprezentaciju, pa se oglasio nakon plasmana na Svjetsko prvenstvo: 'Žao mi je...'

Anel Ahmedhodžić, trebao je biti stup obrane jedan od ključnih igrača bosanskohercegovačke nogometne reprezentacije, no nedavno je iznenadio javnost odlukom o privremenom povlačenju iz reprezentacije. Ovu odluku donio je nakon što je bio izložen pritiscima i brojnim uvredama na društvenim mrežama. Pojedini mediji i pratitelji spekulirali su da iza odluke stoje i obiteljski sukobi, a spominjalo se i javno ‘odricanje’ od strane njegovog oca.

BiH je svoj plasman na Svjetsko prvenstvo osigurala pobjedama u baraž utakmicama protiv Walesa i Italije, a tri dana nakon što je reprezentacija potvrdila nastup na Mundijalu, Ahmedhodžić se konačno oglasio.

Njegovu izjavu koja je naišla na velik interes navijača prenosimo u cijelosti:

"Znam da kasnim, ali bolje kasno nego nikad. Iskreno, žao mi je što nisam bio dio toga. Ova država mi znači jako puno i ovakav trenutak se ne može preskočiti. Stvari su se iskomplicirale i nažalost, što je bilo – bilo je.

Ovi momci su pokazali srce i dušu za Bosnu i Hercegovinu i svaki navijač može biti ponosan. Svaka vam čast. Navijat ću za njih kao i uvijek, to je sigurno. Želim im sve najbolje na Svjetskom prvenstvu i da nastave pisati povijest za našu državu."

Podsjetimo, BiH će u grupi B Svjetskog prvenstva igrati protiv Švicarske, Kanade i Katara. Prva utakmica reprezentacije zakazana je za 12. lipnja protiv Kanade.

