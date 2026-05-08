Evo kako je Štimac odgovorio na komentar o 'ustaškim njuškama'

Ne prestaju kontroverze nakon prve utakmice finala Kupa susjedne Bosne i Hercegovine, odigrane u srijedu, 6. svibnja. U susretu je Zrinjski slavio rezultatom 1-0, no utakmicu je obilježio skandal.

Naime, prilikom intoniranja himne navijači Zrinjskog skandirali su: "Je*em te, Bosno, je*em te ja, Hrvatska moja domovina." To je izazvalo bijes u susjednoj zemlji, a nakon same utakmice neki su svoje nezadovoljstvo ponašanjem navijača Zrinjskog odlučili "iskaliti" na treneru "Plemića" Igoru Štimcu.

Štimac, koji je posljednjih godina poznat po upitnim izjavama, fotografirao se s ocem svog igrača Karla Abramovića, Željkom Abramovićem, na što je jedan korisnik napisao: "Prave ustaške njuške." Odgovor Štimca nije se dugo čekao pa je bivši izbornik odmah priložio fotografiju korisnika uz komentar: "Nu tvoje, mamlaze."

Štimac je od dolaska u Zrinjski poznat po upitnim komentarima i načinu korištenja društvenih mreža. U listopadu prošle godine kažnjen je s 5.000 KM (nešto više od 2.500 eura) i šest mjeseci uvjetne kazne zbog dvaju odvojenih prekršaja koji su objedinjeni. Tada je Štimac sankcioniran zbog pozdrava "Za dom spremni", ali i aludiranja na to da suci u WWin ligi BiH pomažu Borcu iz Banje Luke. Dva mjeseca kasnije ponovno je kažnjen s 2.000 KM zbog "vrijeđanja i klevetanja", a iako je zbog uvjetne kazne morao paziti što govori i piše, nije se obazirao na upozorenja.

Uzvratna utakmica Veleža i Zrinjskog na rasporedu je 13. svibnja, istog dana kada se igra i finale Hrvatskog kupa.

