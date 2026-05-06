Incident na tribinama /

Navijači Zrinjskog pod povećalom nakon scena uoči prve utakmice finala Kupa BiH

Navijači Zrinjskog pod povećalom nakon scena uoči prve utakmice finala Kupa BiH
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

U tvrdom i borbenom mostarskom derbiju pogodak odluke pripao je Nemanji Bilbiji u 37. minuti.

6.5.2026.
21:07
HinaSportski.net
Denis Kapetanovic/PIXSELL
Nogometaši mostarskog Zrinjskog napravili su važan korak prema osvajanju Kupa Bosne i Hercegovine nakon što su u prvoj utakmici finala svladali Velež rezultatom 1:0. Time su stekli minimalnu, ali značajnu prednost uoči uzvrata na stadionu gradskog rivala.

U tvrdom i borbenom mostarskom derbiju, u kojem je rezultat bio u prvom planu, odlučio je pogodak Nemanje Bilbije u 37. minuti. Kapetan Zrinjskog još je jednom potvrdio ulogu čovjeka odluke nakon preciznog ubačaja Marija Ćuže.

Velež je u nastavku susreta pokušavao doći do izjednačenja, posebno u drugom poluvremenu, no momčad Igora Štimca uspješno je zadržala prednost i sačuvala svoju mrežu.

Uzvratni susret igra se na stadionu Rođeni, gdje će Velež tražiti preokret i plasman u finale, dok Zrinjski želi potvrditi prednost i osvojiti novi trofej.

“Plemići” su do sada tri puta osvajali Kup Bosne i Hercegovine, dok je Velež jednom bio pobjednik ovog natjecanja. Rekorder je Sarajevo sa osam osvojenih trofeja.

Osim samog rezultata, pažnju javnosti privukli su i događaji prije početka utakmice. Tijekom intoniranja državne himne na stadionu u Mostaru, s tribine na kojoj su bili smješteni navijači Zrinjskog čulo se glasno zviždanje, uz skandiranje koje je izazvalo reakcije dijela prisutnih. Ovakve scene, nažalost, nisu rijetkost na nogometnim stadionima u Bosni i Hercegovini. Pogledajte kako je to izgledalo OVDJE.

