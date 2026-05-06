Što to znači za budućnost Baturine? Zanetti otkrio želje Intera i što točno planira Como

Otkako je stigao u Como, Martin Baturina bivao je pod velikom sjenom Nice Paza. Međutim, loš prvi dio sezone Baturina je nekako 'otresao' i zablistao u nastavku, no pogledi prema sljedećoj sezoni ponovno uvelike ovise o tome hoće li Argentinac ostati u 'malom klubu pored jezera'.

Iako se već nagađalo kako bi se Paz trebao vratiti u matični Real Madrid, potvrda toga stigla je iz Milana. Potpredsjednik Intera Javier Zanetti priznaje da je obožavatelj Paza i da bi ga volio vidjeti u dresu Intera, ali i dodaje kako će se Comov talent 'sigurno' vratiti u Real na kraju sezone'.

"Divim mu se, a njegov otac mi je veliki prijatelj. Dobro bi se uklopio u bilo koju vrhunsku momčad, ali potpisivanje ugovora s njim je komplicirano. Sigurno će se vratiti u Real Madrid", rekao je Zanetti za Sport Mediaset.

Como je potpisao trajni ugovor s Pazom u ljeto 2024., ostavljajući Realu opciju ponovnog potpisivanja ugovora s Argentincem do 2027. godine.

Više izvora tvrdilo je posljednjih nekoliko mjeseci da će Real aktivirati svoju opciju ponovnog potpisivanja ugovora s 21-godišnjakom na kraju sezone, a Zanetti je sada potvrdio da će se Paz vratiti na Bernabeu.

Nico Paz je ove sezone pod Cescom Fabregasom u Comu postigao 13 golova i upisao osam asistencija u 39 nastupa u svim natjecanjima, a njegov odlazak iz Coma značio bi veliku slobodu za kreativnost hrvatskog reprezentativca. Pod uvjetom, naravno, da i Baturina negdje ne 'zbriše' nakon Svjetskog prvenstva.

