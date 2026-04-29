Nikad više love na SP-u: Povećan nagradni fond! Evo koliko će zaraditi Hrvatska

Objavljen je ukupni nagradni fond za SP 2026, a svote koje će FIFA podijeliti reprezentacijama su apsolutno rekordne.

Ukupna svota koja će se raspodijeliti na 48 reprezentacija sudionica iznosit će rekordnih 871 milijun dolara (oko 754 milijuna eura), što je gotovo dvostruko više od 440 milijuna dolara koliko je podijeljeno na prošlom Mundijalu 2022. godine.

Odluka o povećanju, donesena na sastanku Vijeća FIFA-e u Vancouveru, izravan je odgovor na sve veće troškove s kojima se nacionalni savezi suočavaju, ali i odraz golemog komercijalnog uspjeha natjecanja.

Svota raste

Iako je ranije bilo objavljeno da će svaka reprezentacija za nastup u SAD-u, Meksiku i Kanadi dobiti devet milijuna eura, taj je iznos sada povećan. Nova računica pokazuje kako bi minimalna zarada za sudionike trebala iznositi oko 10,7 milijuna eura. Povećanje uključuje oko 850.000 eura za troškove priprema te dodatnih 850.000 eura za sam plasman.

Svota na računu raste sa svakim daljnjim napretkom u natjecanju. Prolazak u nokaut-fazu donosi dodatnih 1,5 milijuna eura, čime se ukupni iznos penje na oko 12,3 milijuna eura. U nova sredstva ubrajaju se i subvencije za troškove delegacija te povećane alokacije ulaznica za reprezentacije, za što je namijenjeno više od 13 milijuna eura. Svaki sljedeći krug donosi još veće premije, a novi svjetski prvak osvojit će čak 45 milijuna eura, što je tri milijuna eura više u odnosu na 2022. godinu.

15% increase to all 48 FIFA World Cup teams totalling $871m

▪️Preparation money: increase from $1.5m to $2.5m

▪️Qualification money: increase from $9m to $10m



▪️Additional team contributions: subsidies for team delegation costs and increased team ticketing allocations totalling… pic.twitter.com/Yb7LJlheWX — Eric Njiru ⚽️ (@EricNjiiru) April 29, 2026

FIFA je prvotno za SP 2026. najavila nagradni fond od 727 milijuna dolara, što je i tada bio najveći iznos ikad predviđen za sudionike. Za usporedbu, na Mundijalu u Kataru 2022. godine, posljednjem s 32 reprezentacije, fond je iznosio 440 milijuna dolara. Proširenje turnira na 48 reprezentacija očekivano je donijelo i znatno bogatije nagrade.

Sve skupa naravno znači i veću zaradu za Hrvatsku, koja se na Mundijalu nalazi u skupini L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom. Plasman u iduću fazu natjecanja osigurat će dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine te osam najboljih trećeplasiranih momčadi.

Standings provided by Sofascore

