Najmlađi trener HNL-a uoči ključne utakmice Hrvatske: 'Vjerujem u polufinale Eura'

Mario Gregurina, trener Slaven Belupa, ugostio je podcast Net.hr "Maksanov korner" u Koprivnici u klubu, gdje nudi svoju analizu i viđenje nastupa hrvatske U-17 reprezentacije na Europskom prvenstvu (UEFA European Under-17 Championship 2026)​, koje se održava u Estoniji.

Mladi Vatreni, koje vodi izbornik Marijan Budimir, svoj su put na UEFA U-17 2026 Euru započeli porazom od Belgije, no Gregurina je izrazio optimizam i vjeru u kvalitetu momčadi uoči presudnih utakmica u skupini. U17 reprezentacija Hrvatske u četvrtak od 18:00 po našem vremenu protiv domaćina Estonije igra ključnu utakmicu za ostanak u igri za prolaz skupine A i plasman u polufinale turnira. Utakmicu između Estonije i Hrvatske možete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

Unatoč porazu, dojam je pozitivan

Hrvatska U-17 reprezentacija otvorila je Euro porazom 2-0 od Belgije. Kako gledate na tu generaciju koju vodi Marijan Budimir i njihove šanse za prolazak skupine u polufinale, u kojoj ih još čekaju dvoboji s domaćinom Estonijom i favoriziranom Španjolskom?

"Imao sam neke obaveze pa nisam pogledao tu utakmicu, 2-0 je rezultat bio to znam, ali pogledao sam poslije malo i sastav i statistiku iz utakmice, iz čega sam dobio dojam da smo mi bili bolji protivnik u toj utakmici. Ne znam kako izbornik radi odnosno nemam uvid u treninge i situaciju u momčadi, ali Marijan Budimir je jedan fenomenalan trener iza kojeg već stalno stoji, iako je mlad, ozbiljan rezultat i ozbiljan rad, tako da uopće ne sumnjam u U17 reprezentaciju", govori Mario Gregurina.

Ključ je u analizi i vjeri u momčad

Vjerujete li, dakle, da se mogu plasirati u drugi krug i što smatrate da će biti ključno za uspjeh u nadolazećim utakmicama?

"Mislim da je stožer sigurno analizirao odlično tu utakmicu protiv Belgije i da će na temelju toga napraviti neke preinake kako bismo bili bolji u sljedećoj utakmici protiv Estonije, a nakon toga i u onoj protiv Španjolske. Tako da vjerujem stvarno u prolaz u polufinale turnira jer znam kakav je izbornik, znam te dečke i mislim da imaju kapacitete proći skupinu."

Iz Gregurininih riječi jasno je kako iskusni prvoligaški trener polaže velike nade u rad izbornika Budimira i talentiranu generaciju hrvatskih kadeta. Iako je turnir počeo s rezultatskim minusom, vjera u dobru analizu, kvalitetu igrača i stručnog stožera ostaje neupitna. Sudbina mladih Vatrenih na Europskom prvenstvu ovisit će o njihovim nastupima u preostalim susretima, a podrška struke zasigurno im neće nedostajati.

Cijeli podcast s Marijom Gregurinom pogledajte u priloženom videu gore.