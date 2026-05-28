Na ovim plažama banalni prekršaji vas mogu skupo koštati: Neki dosežu čak i cijenu dobrog auta

Ljeto, sunce, more - savršena slika opuštajućeg odmora. No, idila se lako može pretvoriti u financijsku noćnu moru ako niste upoznati s lokalnim pravilima koja su na nekim od najpopularnijih svjetskih destinacija u najmanju ruku neobična.

Od zabrane nošenja kupaćeg kostima izvan plaže do gradnje dvoraca od pijeska, propisi postaju sve stroži, a kazne dosežu i nekoliko tisuća eura. Prije nego spakirate kofere, provjerite da vaš odmor ne završi s neočekivanim i paprenim troškom.

Kad kupaći kostim postane prekršaj

Posljednjih godina, brojne turističke meke uvele su stroge kodekse odijevanja. Problem nije nošenje oskudne odjeće na samoj plaži, već šetnja u kupaćim kostimima ili bez majice po gradskim središtima.

Talijanski Sorrento, primjerice, kažnjava takvo ponašanje s do 500 eura, tvrdeći da se time štiti ugled grada. Slična pravila vrijede i u Portofinu i Positanu, dok vas u Veneciji šetnja golih prsa povijesnom jezgrom može stajati do 250 eura.

Španjolska ne zaostaje. U Barceloni šetnja u kupaćem kostimu košta do 300 eura, a na Mallorci i do 600 eura, što vrijedi i za muškarce bez majice.

Brojni restorani jasno ističu zabrane na ulazima. U Malagi, ulazak u centar u odjeći za plažu može vas olakšati za 300 eura. Prema pisanju portala Mirror, u portugalskoj Albufeiri, kazne za nošenje kupaćeg kostima izvan zone plaže idu od 300 do čak 1.500 eura, kao dio borbe protiv neprimjerenog ponašanja turista.

I Hrvatska slijedi trend. U Dubrovniku je ulazak u staru gradsku jezgru, pod zaštitom UNESCO-a, u kupaćem kostimu zabranjen uz kaznu do 700 eura. U Splitu je kazna oko 150 eura, a zabrane postoje i na Hvaru.

Pješčani dvorci i druge 'opasne' aktivnosti

Osim odijevanja, turiste mogu iznenaditi i zabrane naizgled bezazlenih aktivnosti na plaži. Volite li graditi kule od pijeska? Budite oprezni. Na Tenerifima se izgradnja "većih" pješčanih figura može kazniti iz "estetskih razloga". Još je strože na njemačkom otoku Sylt, gdje je gradnja dvoraca potpuno zabranjena zbog opasnosti od erozije.

Obitelji koje se ogluše riskiraju kaznu do čak 1.000 eura. Popis bizarnih zabrana tu ne staje. Na plaži Santandera u Španjolskoj zabranjeno je gotovo sve: igranje loptom, surfanje, slušanje glazbe, pa čak i jedenje.

U Benidormu je pak zabranjeno koristiti sapun ili šampon u moru, noćiti na plaži te igrati tenis ili druge "igre koje smetaju".

Prirodni suveniri koji skupo koštaju

Ponekad i najobičnija uspomena s ljetovanja može skupo koštati. U Italiji, posebno na plažama Sardinije, najstrože je zabranjeno uzimati pijesak, školjke ili kamenčiće.

To se ne smatra sakupljanjem suvenira, već krađom prirodnog dobra, a kazne se kreću od 500 do čak 3.000 eura. Svake godine policija u zračnim lukama zaplijeni tone pijeska od turista, pokušavajući očuvati jedinstvene plaže po kojima je otok poznat.

Slična ekološka svijest stoji i iza pravila na otoku Capriju. Tamo je zabranjena upotreba i uvoz plastičnih predmeta za jednokratnu upotrebu, a prekršiteljima prijeti kazna do 500 eura kako bi zaštitili more od zagađenja.

Nevidljive granice pristojnosti

Postoje i pravila koja zadiru u sferu osobne higijene i ponašanja. U španjolskoj općini Lepe od 2012. godine zabranjeno je mokrenje u moru, a kazna za ovaj teško dokaziv prekršaj iznosi do 750 eura.

Identičnu mjeru, s istom kaznom, uveo je i grad Vigo. Intimne scene na plaži također mogu biti skupa avantura.

U Hrvatskoj se takvo ponašanje na javnom mjestu smatra prekršajem protiv javnog reda i mira. Novčane kazne kreću se od 200 do 1.000 eura, a moguća je i kazna zatvora do 30 dana.

U težim slučajevima kazne se penju i do 4.000 eura. Na Fidžiju su pak nudizam i sunčanje u toplesu strogo zabranjeni, što odražava lokalne običaje.