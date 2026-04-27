Tinejdžer polizao slamku i vratio je u automat, zbog toga bi mogao ravno u zatvor

Francuski tinejdžer koji je navodno polizao slamku iz automata za sok od naranče i vratio je u dozator optužen je za pakost i narušavanje javnog reda i mira u Singapuru.

Didier Gaspard Owen Maximilien (18) objavio je na Instagramu video sebe kako izvodi taj čin izvodi, a snimka se kasnije brzo proširila mrežama.

Iz tvrtke koja je vlasnik automata, iJooz, kažu da su nakon navodnog incidenta zamijenili svih 500 slamki u dozatoru automata.

Bude li proglašen krivim za obje optužbe, Maximilien se suočava s maksimalnom zatvorskom kaznom većom i od dvije godine i tisućama dolara novčane kazne.

Navodni incident dogodio se 12. ožujka u trgovačkom centru u Singapuru.

Maximilien je objavio svoj video kao priču na Instagramu s natpisom "grad nije siguran", prema medijskim izvješćima.

Mnogi na internetu reagirali su s gađenjem na njegov video, koji je ponovno objavljen kao post i koji su preuzeli lokalni mediji.