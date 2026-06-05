Više od Parazita: Evo zašto morate dati priliku produkciji Bliskog istoka

Mnogi su taj trenutak doživjeli kao presedan, no on nije bio izolirani događaj, već vrhunac desetljećima dugog uspona jedne od najdinamičnijih svjetskih kinematografija. Fenomen 'hallyu', ili Korejskog vala, koji je globalno proslavio K-pop i K-drame, konačno je u punoj snazi zapljusnuo i filmsku industriju.

Efekt Parazita: Vrata koja su se teško otvorila

Trijumf filma redatelja Bonga Joon-hoa bio je više od puke nagrade; bio je to simbolički čin rušenja kulturoloških barijera. Kako je to kasnije rekao proslavljeni japanski redatelj Ryusuke Hamaguchi, 'Parazit' je 'gurnuo ta vrlo teška vrata koja su dugo ostala 'zatvorena', otvarajući put i drugim neengleskim filmovima. Uspjeh nije bio samo kritičarski, već i komercijalni. Film je na američkom tržištu zaradio 50 milijuna dolara, a globalno više od 265 milijuna, dokazavši da publika diljem svijeta više ne gleda na titlove kao na 'barijeru visoku jedan inč', kako ih je slikovito opisao sam Bong. No, ovaj uspjeh nije došao preko noći. Izgrađen je na temeljima sustavnog ulaganja, kreativne slobode i jedinstvenog odnosa s domaćom publikom.

Tajna uspjeha: Spoj državne potpore i strastvene publike

Priča o uspjehu korejskog filma započela je još kasnih osamdesetih, kada je vlada Južne Koreje prepoznala važnost kreativnih industrija za gospodarstvo i promociju 'meke moći'. Uvedene su mjere poput sustava kvota koje su štitile domaće filmove od holivudske dominacije, a istovremeno su ulagana golema sredstva u razvoj industrije. Samo prošle godine, Ministarstvo kulture, sporta i turizma najavilo je godišnje ulaganje od dvije milijarde dolara u kreativni sektor.

Drugi ključni element je iznimno aktivna i zahtjevna domaća publika. Potpredsjednica producentske kuće CJ Group, Miky Lee, primajući Oscara zahvalila je korejskim gledateljima koji 'nikada ne oklijevaju dati izravna mišljenja, tjerajući nas da nikad ne budemo samodopadni i da uvijek pomičemo granice'. U zemlji od 50 milijuna stanovnika, godišnje se proda više od 200 milijuna kino ulaznica. Ta strastvena baza omogućila je filmašima da eksperimentiraju, spajaju žanrove i stvaraju sadržaj koji je istovremeno duboko lokalan i univerzalno razumljiv.

Priče koje prelaze granice

Ono što korejske filmove čini toliko privlačnima jest njihova žanrovska raznolikost i hrabrost u pripovijedanju. Redatelji poput Parka Chan-wooka ('Sluškinja', 'Oldboy') i samog Bonga Joon-hoa ('Sjećanja na ubojstva') postali su globalno prepoznatljivi po svojim stilski dotjeranim i narativno smjelim trilerima. Iako se Akademija tradicionalno opire žanrovskim filmovima, upravo su korejski trileri poput 'Izgaranja' i 'Dvostruke prijevare' uspjeli ući u uži izbor za Oscara. Njihove priče, često smještene u specifičan korejski društveni kontekst prožet brzim ekonomskim rastom i dubokim socijalnim podjelama, rezoniraju s globalnom pubilikom jer se bave univerzalnim temama nejednakosti, pravde i ljudskosti.

Globalni uspjeh južnokorejske kinematografije nije slučajan. Rezultat je to pametne kulturne politike, neprestanog dijaloga s publikom i neupitnog talenta generacije filmaša koji se ne boje riskirati. Korejski val na filmu nije samo prolazni trend, već trajna sila koja je obogatila svjetsku filmsku scenu i dokazala da velike priče ne poznaju jezične ni geografske granice. Na platformi Voyo zavirite u bogatu ponudu filmova iz režije Bliksog istoka i uvijerite se u kvalitetu sadržaja.