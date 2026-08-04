Nakon raspada mreže milijuni ponovno bez struje: Stvari kompliciraju i Trumpove blokade

Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala u ponedjeljak, izvijestili su državni mediji, dok je vlada nastojala ponovno uspostaviti sustav nakon potpunog prekida opskrbe električnom energijom koji je u nedjelju navečer pogodio cijelu zemlju.

Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada.

Višesatni, a sve češće i višednevni prekidi u opskrbi električnom energijom posljednjih su mjeseci sve učestaliji diljem te karipske otočne države s približno 10 milijuna stanovnika.

Stvari dodatno komplicira naftna blokada

U srpnju su u razdoblju od devet dana Kubu pogodila tri potpuna prekida u opskrbi električnom energijom. Elektroenergetska mreža na cijelom otoku srušila se i u nedjelju navečer.

"Unatoč napretku koji smo danas ostvarili, oscilacija je uzrokovala kolaps", rekao je Lazaro Manuel Alonso s kubanske državne televizije u objavi na društvenim mrežama.

Energetsku infrastrukturu na Kubi dodatno je opteretila naftna blokada, koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura.

Venezuela je dotad bila najveći dobavljač nafte Kubi. Isporuke toj otočnoj državi obustavio je i Meksiko, pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država.

Vlada u Havani za probleme svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo, dok Washington tvrdi da su prekidi u opskrbi električnom energijom posljedica lošeg upravljanja kubanske vlade.