Više od 9 milijuna Kubanaca u mraku: 'Otok se pretvara u tihu Gazu'

Novi pad nacionalnog elektroenergetskog sustava Kube dogodio se u utorak, ostavivši čitav otok bez struje. Ovo je treći takav incident u manje od dva tjedna, a događa se u vrijeme dok američki naftni embargo teško opterećuje otočnu mrežu, piše Euronews.

Državna Elektroprivreda izvijestila je da je problem na proizvodnoj jedinici u istočnoj provinciji Holguín izazvao "naglu promjenu frekvencije", što je oko podneva dovelo do pada sustava.

Ministarstvo energetike i rudarstva i Elektroprivreda priopćili su da su "aktivirani protokoli za obnovu", što znači da se uspostavljaju "mikro-otoci" koji se zatim međusobno povezuju kako bi se osigurala opskrba prioritetnih lokacija, poput bolnica i postrojenja za preradu hrane.

Tijekom poslijepodneva, neki dijelovi glavnog grada Havane ponovno su dobili struju, a vlasti su izvijestile da je 4 posto grada pod naponom. Pojedine provincije, uključujući Guantánamo i Cienfuegos, izvijestile su da su počele opskrbljivati svoje bolnice električnom energijom, dok je iz Matanzasa potvrđeno da je struja vraćena u povijesno središte grada.

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Kuba bez struje

Prošlog su tjedna dva nacionalna prekida opskrbe strujom, u ponedjeljak i petak, ostavila više od 9 milijuna Kubanaca u mraku. Tome treba dodati još dva prekida u ožujku, kao i nekoliko regionalnih.

Nestanci struje imaju ogroman utjecaj na stanovništvo te su, u kombinaciji s energetskim embargom, doveli do ograničenja u prijevozu, skraćenog radnog vremena i otkazivanja letova, što ima ozbiljne posljedice i za javno zdravstvo. Zbog prekida opskrbe pogođene su i osnovne usluge poput kuhanja, opskrbe vodom, interneta i telefonije.

Gorivo je na Kubi deficitarno od siječnja, kada je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio uvođenjem carina svakoj zemlji koja otoku isporučuje ili prodaje naftu. To je dodatno pogoršalo postojeću financijsku i gospodarsku krizu. Kuba proizvodi samo 40 posto goriva koje joj je potrebno, a rješenje za uvoz još nije na vidiku.

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Trumpov Embargo

Washington je uveo energetski embargo u siječnju nakon uhićenja tadašnjeg venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura. Te su mjere produbile petogodišnju krizu uzrokovanu ranijim sankcijama i neuspješnim domaćim politikama, poput monetarne unifikacije.

Četvorica demokratskih članova Kongresa koji su prošlog vikenda boravili na Kubi opisali su energetski embargo koji je Trump nametnuo otoku kao pretvaranje Kube u "tihu Gazu".