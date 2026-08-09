Preminuo Ivo Šlaus: Hrvatska ostala bez jednog od svojih istaknutih fizičara

Hrvatski fizičar i akademik Ivo Šlaus, dugogodišnji profesor zagrebačkog Sveučilišta i nekadašnji SDP-ov saborski zastupnik, umro je u subotu u Zagrebu u 95. godini, izvijestila je u nedjelju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU).

Šlaus je bio redoviti član HAZU-a od 1991., a član suradnik od 1977. godine.

Rođen je 26. rujna 1931. u Splitu. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu diplomirao je fiziku 1954. i doktorirao 1958. godine. Profesor je bio od 1960. do 2005., a od 2005. professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1954. do 1998. djelovao je i u Institutu Ruđer Bošković.

Glavna su područja njegova znanstvenog rada bila nuklearna fizika, fizika čestica i medicinska fizika. Uvodio je i razvijao nove eksperimentalne tehnike i metode analize te objavio 411 znanstvenih radova, među kojima šest monografija.

Među prvima je istraživao nuklearna međudjelovanja izvan energetske ljuske, a na području medicinske nuklearne fizike bavio se radiofarmaceuticima i razvojem neutronske radioterapije. Bio je jedan od organizatora skupova o nuklearnoj medicini, pozvani predavač na 57 međunarodnih konferencija te gostujući profesor na brojnim sveučilištima diljem svijeta.

Istaknuti znanstvenik i društveni angažman

Šlaus je od 2000. do 2003. bio zastupnik SDP-a u Hrvatskom saboru, a 1997. s akademikom Ivanom Supekom suosnovao je Hrvatski pokret za demokraciju i socijalnu pravdu, u kojem je bio glavni tajnik.

Bio je aktivan i u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama. Od 1988. bio je član i suosnivač Academia Europaea, a od 1990. do 1994. predsjednik njezina Odbora za fiziku i tehničke znanosti.

Od 1994. bio je član Svjetske akademije znanosti i umjetnosti (WAAS), kojoj je od 2011. do 2013. bio predsjednik, a potom počasni predsjednik. Bio je i član drugih europskih akademija te od 1987. Rimskog kluba. Hrvatsku udrugu Rimskog kluba osnovao je 1993. i bio njezin predsjednik.

Za svoj znanstveni i društveni rad dobio je brojna priznanja, među kojima nagrade Ruđer Bošković 1962. i 1969. te Državnu nagradu za znanost za životno djelo 2008. godine.

Godine 2023. odlikovan je Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom za osobite zasluge u znanosti, istraživanjima i međunarodnim odnosima te doprinos međunarodnom ugledu i položaju Hrvatske.