Toggle password visibility
ZNANJE NAJJAČI ADUT /

Fizičari s PMF-a idu na Međunarodni turnir u SAD: Provjerili smo kako teku pripreme

Lani su izborili polufinale, a ove godine studenti fizike sa zagrebačkog PMF-a nadaju se još boljem rezultatu na Međunarodnom turniru fizičara u SAD-u. Znanje je njihov najjači adut. Njime dolaze do kreativnih rješenja za brojne znanstvene probleme, kao i one zadane na Međunarodnom turniru fizičara. Nije to klasično natjecanje znanja. Studenti su početkom godine dobili 17 problema za koja moraju pronaći rješenje.I kao pravi znanstveni tim, jedni su se primili teorije. PMF im je osigurao kotizaciju i prostor za rad, u pomoć im je uskočio i Studentski Centar u Zagrebu. No put do Amerike je dalek, a konkurencija je velika. Organizirali su šahovski turnir za prikupljanje novca. Jer ovakvu priliku ne žele propustiti. Više pogledajte u prilogu

25.3.2026.
20:52
Laura Damnjanović Šalamon
VOYO logo
