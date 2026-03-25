Zima je bila 'na ruku' svim voćarima, što im donosi proljeće? 'Šteta se ne vidi odmah'
Meteorološka upozorenja poljoprivrednici shvaćaju ozbiljno, prije sutrašnjeg pogoršanja vremena prskaju, ali ovoga puta kako bi spasili nasade. Posjetili smo Šimu Brankovića, rukovoditelja tehnologije i proizvodnog procesa na plantaži jabuka u križu. Protiv vjetra se, kaže, neće moći boriti, ali srećom rezidba je odrađena, a lišća još nema u većoj mjeri. Problem je pad temperature – oko 50 hektara je u cvatu, pa je prioritet zaštititi cvijet kako se ne bi ponovio prošlogodišnji scenarij.
'Imali smo takozvano provokativno proljeće, kada su temperature u početnim fazama bile natprosječno visoke, vegetacija je krenula, sokovi su počeli kolati, a zatim je naglo zahladilo. Šteta se tada ne vidi odmah, nego se kasnije odražava na količinu i kvalitetu prinosa', pojašnjava nam.
Zima je, kaže nam, bila na ruku svih voćara, pupa je jako puno i samim time je potencijal prinosa izrazito visok. Konačna količina uroda ovisi o proljeću koje je tek počelo ali i sezoni mraza koja tek slijedi.