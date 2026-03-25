Zima je bila 'na ruku' svim voćarima, što im donosi proljeće? 'Šteta se ne vidi odmah'

SVE PROPUPALO /

Meteorološka upozorenja poljoprivrednici shvaćaju ozbiljno, prije sutrašnjeg pogoršanja vremena prskaju, ali ovoga puta kako bi spasili nasade. Posjetili smo Šimu Brankovića, rukovoditelja tehnologije i proizvodnog procesa na plantaži jabuka u križu. Protiv vjetra se, kaže, neće moći boriti, ali srećom rezidba je odrađena, a lišća još nema u većoj mjeri. Problem je pad temperature – oko 50 hektara je u cvatu, pa je prioritet zaštititi cvijet kako se ne bi ponovio prošlogodišnji scenarij.

'Imali smo takozvano provokativno proljeće, kada su temperature u početnim fazama bile natprosječno visoke, vegetacija je krenula, sokovi su počeli kolati, a zatim je naglo zahladilo. Šteta se tada ne vidi odmah, nego se kasnije odražava na količinu i kvalitetu prinosa', pojašnjava nam.

Zima je, kaže nam, bila na ruku svih voćara, pupa je jako puno i samim time je potencijal prinosa izrazito visok. Konačna količina uroda ovisi o proljeću koje je tek počelo ali i sezoni mraza koja tek slijedi. Više pogledajte u prilogu