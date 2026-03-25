Iliji je nestalo 900 litara goriva preko noći: 'Bojim se da će bit još i gore'

U Gornjoj Bačugi dogodila se krađa goriva iz radnih strojeva, pri čemu je ukradeno čak 900 litara. Građevinski radnik Ilija Čović opisao je kako ga je na poslu dočekalo neugodno iznenađenje. "Kada sam došao na posao dočekali su me prazni rezervoari, gorivo je izvađeno i to je to. Neugodno iznenađenje". Dodao je da su spremnici bili zaključani, ali to lopove nije spriječilo: "Normalno, sve je bilo zaključano, razvalili su sve i to je to."

Krađa se dogodila tijekom vikenda dok su strojevi bili parkirani uz prometnicu. Mještanin Gojko Rajšić prisjetio se situacije. "Ovdje je bio buldožer... a ovdje rovokopač... i tamo je bila stajala policija kad sam ja prošao". Strojevi su inače bili angažirani na izgradnji plinovoda, a vlasnik tvrtke navodi da se ovakva krađa na tom području dosad nije događala te da je šteta oko 1500 eura.

Slični slučajevi zabilježeni su i drugdje. Policija u Karlovcu izvijestila je: "Tijekom noći s 23. na 24. ožujka nepoznati počinitelj je otuđio gorivo iz vozila slovenskih registracija u Vukovoj Gorici. Šteta je veća od 900 eura".

'Džabe i ključ ako on naumi'

Vozači i radnici ističu da su takve krađe česte, osobito u inozemstvu. Jedan od njih kaže: "Ovdje ne, ali radio sam Italiju, tamo je strašno", dok drugi dodaje: 2Može netko doći na ideju, jer je sad to isplativo". Iskustva potvrđuju i drugi vozači: "Imao sam takav slučaj u Italiji... ukrali su mi 500–600 litara goriva."

Policija upozorava građane i tvrtke na oprez, naglašavajući: "Svakako zaključavaju svoje spremnike... i da ih parkiraju na osvjetljenijim mjestima jer te krađe se mogu vrlo lako izvesti". Unatoč tome, počinitelji još nisu pronađeni.

Mještani su šokirani događajem. Gojko kaže: "Ne mogu vjerovati da je to moguće, da ukrade 900 litara goriva i da ga nitko nije vidio". Kao poljoprivrednik, i sam poduzima mjere opreza: "Moram biti oprezan... bojim se da će biti još gore... Pod ključ, ali džabe i ključ ako on naumi".

Ovi slučajevi pokazuje kako visoke cijene goriva ne pogađaju samo novčanike građana, nego potiču i sve češće krađe goriva.