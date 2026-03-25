Ne plaćajte više nego što morate: Na ovoj karti provjerite cijene goriva u cijeloj Hrvatskoj

Zbog sukoba na Bliskom istoku došlo je do značajnih poremećaja na globalnom tržištu nafte pa su od utorka u Hrvatskoj na snazi nove cijene goriva.

Eurosuper 95 porastao je za 12 centi po litri pa sada košta 1, 62 eura, Eurodizel sada plaćamo 1,73 euro, što je porast od 18 centi, dok plavi dizel sada košta 1,19 eura po litri, odnosno skuplji je za 30 centi.

Bez Vladine intervencije gorivo bismo plaćali i skuplje. Ipak, te mjere ne vrijede na autocestama, kako bi se suzbio benzinski turizam.

Ministarstva zaštite okoliša i energetike pokrenulo je portal Mzoe-gor.hr. Pomoću njega građani mogu lakše pratiti cijene goriva i lokacije benzinskih postaja.

