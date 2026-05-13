Pale ozbiljne kritike na račun organizacije Eurosonga: 'Za takve pogreške nema mjesta'

Švicarska predstavnica na Eurosongu, Veronica Fusaro, u četvrtak će se u Beču boriti za ulazak u veliko finale s pjesmom "Alice". No uoči nastupa otkrila je da iza kulisa ne vlada baš idealna atmosfera te je otvoreno progovorila o problemima tijekom proba.

U razgovoru za švicarske medije Fusaro je priznala kako je od jednog od najvećih glazbenih natjecanja na svijetu očekivala višu razinu organizacije.

"Zamišljala sam to profesionalnijim", rekla je pjevačica te dodala kako je navikla na bolje produkcijske standarde. Posebno ju je razočarala organizacija na pozornici i način na koji su pripremani pojedini elementi njezina nastupa.

"Ljudi na sceni nisu bili pripremljeni onako kako bih očekivala na ovako velikom događaju", izjavila je Fusaro.

Problemi s rekvizitima tijekom proba

Najviše poteškoća, tvrdi, odnosilo se na rekvizite koji su važan dio njezina nastupa. Na pozornici se koristi crvena užad koja moraju biti precizno postavljena, no tijekom proba dolazilo je do pogrešaka.

"Poslali smo videozapise s uputama", ispričala je pjevačica, dodajući da unatoč tome neki detalji nisu izvedeni prema planu.

"Uže se potom nije moglo odvezati. Jasno je da je riječ o sitnici, ali je važna", rekla je.

Problemi su se nastavili i tijekom druge probe, kada jedan od ključnih rekvizita, prema njezinim riječima, nije na vrijeme stigao na pozornicu.

"Tada mi više ništa nije bilo jasno", priznala je Fusaro, posebno zato što je isti postupak ranije već funkcionirao bez problema.

"Za pogreške nema mjesta"

Pjevačica je naglasila kako je raspored na Eurosongu izrazito strog te da nema prostora za organizacijske propuste.

"Kada imate samo 25 minuta za probu, za takve pogreške nema mjesta", rekla je. Dodatni je izazov i činjenica da između nastupa izvođači imaju svega 30 sekundi za promjenu scenografije i pripremu pozornice.

Čini se da Fusaro nije jedina koja je primijetila probleme. Njezin scenski redatelj također je komentirao kako je organizacija "prijašnjih godina bila bolja".

Unatoč svemu, iza pozornice nije bilo sukoba ni povišenih tonova.

"Dali smo konstruktivnu i uljudnu povratnu informaciju", objasnila je švicarska predstavnica.

"Show se mora nastaviti"

Fusaro ipak ne dopušta da je problemi obeshrabre. Sa svojim je timom već pripremila rezervne planove kako bi nastup prošao bez novih komplikacija.

"Show se mora nastaviti", poručila je.

Dodala je i kako uzbuđenje zbog nastupa iz dana u dan raste.

"Svaki dan se budim sa sve više adrenalina. Jedva čekam da sve napokon krene", rekla je.

Podsjetimo, prvo polufinale Eurosonga održano je u utorak 12. svibnja, a nastupile su i hrvatske predstavnice, grupa Lelek koja je izborila prolazak u veliku završnicu natjecanja. Drugo polufinale na rasporedu je u četvrtak 14. svibnja, dok će veliko finale biti održano u subotu 16. svibnja.