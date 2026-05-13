Sjajni Wembanyama srušio Minnesotu i odveo Spurse na korak od polufinala

Košarkaši San Antonio Spursa poveli su sa 3-2 protiv Minnesota Timberwolvesa u seriji na četiri pobjede uvjerljivim domaćim 126-97 trijumfom u petoj utakmici drugog kruga doigravanja u Zapadnoj konferenciji NBA lige.

To znači da ih još samo jedan uspjeh dijeli od plasmana u konferencijski finale i obračuna s braniteljima naslova Oklahoma City Thunderom.

Najveća zvijezda Spursa, 22-godišnji francuski centar Victor Wembanyama iskupio se za isključenje u četvrtoj utakmici te je poveo svoj sastav do krucijalne pobjede sa 27 koševa, 17 skokova, pet asistencija i tri blokade. Keldon Johnson je ušavši s klupe zabio 21, De'Aaron Fox je ubacio 18, a Stephon Castle 17, dok je odlični "rookie" Dylan Harper uz 12 poena imao i 10 skokova. Kod Wolvesa, koji traže drugi uzastopni prolazak u finale Zapada, najefikasniji je bio Anthony Edwards sa 20 pogodaka, po 17 su dodali Julius Randle i Jaden McDaniels, a 16 Ayo Dosunmu.

Wembanyama je od samog starta bio odlučan popraviti dojam, u prvoj je četvrtini zabio čak 18 koševa te uhvatio šest skokova, a Spursi su dvoboj otvorili s prednosti 24-9. Na odmor se otišlo s vodstvom domaćih 59-47, ali gosti su odlično otvorili nastavak i serijom 14-2 stigli do poravnanja na 61-61 no to je bilo sve što su mogli. Uslijedilo je novo odvajanje Spursa na dvoznamenkastu prednost, do kraja treće četvrtine već je bilo 18 razlike (91-73), da bi u završnih 12 minuta domaći samo povećavali prednost do maksimalnih 30.

Šesta utakmica ovih suparnika igrat će se u Minneapolisu u noći s petka na subotu.

