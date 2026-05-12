Tragedija u NBA-u: Preminula zvijezda Memphis Grizzliesa (29)

NBA zajednica pogođena je viješću o smrti Brandona Clarkea, košarkaša Memphis Grizzliesa, koji je preminuo u 29. godini života, objavio je klub.

Prema informacijama koje prenose američki mediji, uključujući ESPN i TMZ Sports, Clarke je preminuo u ponedjeljak, no okolnosti smrti zasad nisu službeno potvrđene niti objavljene.

Memphis Grizzlies oglasili su se službenim priopćenjem u kojem su izrazili žaljenje zbog gubitka igrača te istaknuli njegovu ulogu unutar organizacije i lokalne zajednice.

„Duboko smo potreseni tragičnim gubitkom Brandona Clarkea. Bio je izvanredan suigrač i još bolja osoba, a njegov doprinos klubu i zajednici Memphisa neće biti zaboravljen. Izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji i bližnjima u ovim teškim trenucima“, navodi se u priopćenju kluba.

Clarke je izabran kao 21. izbor NBA drafta 2019. godine od strane Oklahoma City Thundera, nakon čega je odmah trejdan u Memphis Grizzliese, gdje je proveo profesionalnu karijeru u NBA ligi.

Daljnje informacije o okolnostima smrti još nisu poznate, a više detalja očekuje se nakon službenih potvrda nadležnih institucija i kluba.

