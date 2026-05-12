FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
tužna vijest /

Tragedija u NBA-u: Preminula zvijezda Memphis Grizzliesa (29)

Tragedija u NBA-u: Preminula zvijezda Memphis Grizzliesa (29)
×
Foto: RONALD MARTINEZ/Getty images/Profimedia

Memphis Grizzlies oglasili su se službenim priopćenjem u kojem su izrazili žaljenje zbog gubitka

12.5.2026.
20:57
Sportski.net
RONALD MARTINEZ/Getty images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

NBA zajednica pogođena je viješću o smrti Brandona Clarkea, košarkaša Memphis Grizzliesa, koji je preminuo u 29. godini života, objavio je klub.

Prema informacijama koje prenose američki mediji, uključujući ESPN i TMZ Sports, Clarke je preminuo u ponedjeljak, no okolnosti smrti zasad nisu službeno potvrđene niti objavljene.

Memphis Grizzlies oglasili su se službenim priopćenjem u kojem su izrazili žaljenje zbog gubitka igrača te istaknuli njegovu ulogu unutar organizacije i lokalne zajednice.

„Duboko smo potreseni tragičnim gubitkom Brandona Clarkea. Bio je izvanredan suigrač i još bolja osoba, a njegov doprinos klubu i zajednici Memphisa neće biti zaboravljen. Izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji i bližnjima u ovim teškim trenucima“, navodi se u priopćenju kluba.

Clarke je izabran kao 21. izbor NBA drafta 2019. godine od strane Oklahoma City Thundera, nakon čega je odmah trejdan u Memphis Grizzliese, gdje je proveo profesionalnu karijeru u NBA ligi.

Daljnje informacije o okolnostima smrti još nisu poznate, a više detalja očekuje se nakon službenih potvrda nadležnih institucija i kluba.

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj počela velika nogometna konferencija o ženama u sportu

NbaMemphis GrizzliesSmrt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike