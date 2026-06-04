Daleko od kraljevske obitelji: Meghan Markle objavila fotografiju svoje kćeri i oduševila fanove
Uz dvije dosad neviđene fotografije, Meghan je napisala kratku poruku: 'Naša djevojčica iz snova. Sretan 5. rođendan, Lili'
Meghan Markle (44), vojvotkinja od Sussexa, raznježila je svoje pratitelje na Instagramu rijetkom objavom povodom petog rođendana svoje kćeri, princeze Lilibet. Dirljivim fotografijama dala je intiman uvid u obiteljski život koji s princem Harryjem (41)i njihovo dvoje djece gradi daleko od strogih kraljevskih dužnosti.
Uz dvije dosad neviđene fotografije, Meghan je napisala kratku poruku: "Naša djevojčica iz snova. Sretan 5. rođendan, Lili". Prva fotografija prikazuje topao obiteljski trenutak u kojem nasmiješeni princ Harry u naručju drži malenu Lilibet, dok ih Meghan nježno grli. Druga fotografija prikazuje Lilibet samu, zadubljenu u igru u vrtu, kako znatiželjno dodiruje cvijeće.
Život i projekti daleko od dvora
Otkako su se 2020. godine povukli s pozicija viših članova britanske kraljevske obitelji, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa svoj su život izgradili u Kaliforniji, posvećeni odgoju sina Archieja i kćeri Lilibet te razvoju vlastitih projekata. Kroz svoju organizaciju Archewell, par se bavi humanitarnim radom i medijskom produkcijom. Njihova tvrtka Archewell Productions ima višegodišnji ugovor s popularnom streaming platformom, u sklopu kojesu već objavili dokumentarnu seriju "Harry & Meghan" i Meghaninu lifestyle emisiju "With Love, Meghan".
Par neprestano širi svoje poslovne interese. Najavili su rad na ratnom filmu temeljenom na memoarima "No Way Out", projektu koji je posebno važan za princa Harryja s obzirom na njegovo vojno iskustvo u Afganistanu. Uz to, u planu su i filmske adaptacije popularnih ljubavnih romana.