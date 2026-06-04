Daleko od kraljevske obitelji: Meghan Markle objavila fotografiju svoje kćeri i oduševila fanove

Meghan Markle (44), vojvotkinja od Sussexa, raznježila je svoje pratitelje na Instagramu rijetkom objavom povodom petog rođendana svoje kćeri, princeze Lilibet. Dirljivim fotografijama dala je intiman uvid u obiteljski život koji s princem Harryjem (41)i njihovo dvoje djece gradi daleko od strogih kraljevskih dužnosti.

Uz dvije dosad neviđene fotografije, Meghan je napisala kratku poruku: "Naša djevojčica iz snova. Sretan 5. rođendan, Lili". Prva fotografija prikazuje topao obiteljski trenutak u kojem nasmiješeni princ Harry u naručju drži malenu Lilibet, dok ih Meghan nježno grli. Druga fotografija prikazuje Lilibet samu, zadubljenu u igru u vrtu, kako znatiželjno dodiruje cvijeće.

Život i projekti daleko od dvora

Otkako su se 2020. godine povukli s pozicija viših članova britanske kraljevske obitelji, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa svoj su život izgradili u Kaliforniji, posvećeni odgoju sina Archieja i kćeri Lilibet te razvoju vlastitih projekata. Kroz svoju organizaciju Archewell, par se bavi humanitarnim radom i medijskom produkcijom. Njihova tvrtka Archewell Productions ima višegodišnji ugovor s popularnom streaming platformom, u sklopu kojesu već objavili dokumentarnu seriju "Harry & Meghan" i Meghaninu lifestyle emisiju "With Love, Meghan".

Foto: Profimedia

Par neprestano širi svoje poslovne interese. Najavili su rad na ratnom filmu temeljenom na memoarima "No Way Out", projektu koji je posebno važan za princa Harryja s obzirom na njegovo vojno iskustvo u Afganistanu. Uz to, u planu su i filmske adaptacije popularnih ljubavnih romana.