Meghan Markle iznenadila fotografijom sina Archieja: Pogledajte kako dječak danas izgleda

Meghan Markle (44), vojvotkinja od Sussexa, raznježila je pratitelje na Instagramu posebnom objavom povodom sedmog rođendana svojeg sina, princa Archieja. Podijelivši dvije fotografije koje simboliziraju protok vremena, dala je rijedak uvid u obiteljski život koji s princem Harryjem (41) gradi u Kaliforniji.

'Sretan rođendan našem slatkom dječaku'

Prva fotografija u objavi nostalgičan je prizor iz 2019. godine. Riječ je o fotografiji fizičke fotografije na kojoj novopečeni otac, princ Harry, s ljubavlju u naručju drži tek rođenog Archieja. Beba je umotana u bijelu dekicu, a Harry nježno gleda u sina. Prizor odiše intimom, a činjenica da je Meghan fotografirala staru fotografiju koju drži u ruci dodatno naglašava osobni značaj trenutka. Ova fotografija privukla je najviše pažnje jer vojvoda i vojvotkinja od Sussexa vrlo rijetko pokazuju lica svoje djece, štiteći tako njihovu privatnost.

Druga fotografija, u potpunom kontrastu, prikazuje sadašnjost. Na njoj dvoje male djece, Archie i njegova mlađa sestra Lilibet, stoje na pješčanoj obali i gledaju prema veličanstvenom prirodnom pejzažu te su snimljeni s leđa.

"7 godina kasnije… sretan rođendan našem slatkom dječaku", poručila je Meghan ispod objave.

Život u Kaliforniji daleko od dužnosti

Podsjetimo, otkako su se 2020. godine povukli s položaja viših članova britanske kraljevske obitelji, princ Harry i Meghan Markle izgradili su novi život u Sjedinjenim Državama. Njihov sin Archie, rođen šestog svibnja 2019. u Londonu, veći dio djetinjstva proveo je u Americi. Njegovo odrastanje znatno se razlikuje od onog njegovih rođaka u Ujedinjenom Kraljevstvu, s naglaskom na privatnosti izvan okvira monarhije. Zbog toga je ova objava jedan od rijetkih trenutaka u kojima par dijeli detalje iz svog obiteljskog života, što javnost uvijek s velikim zanimanjem poprati.

Obitelj Sussex u posljednje je vrijeme aktivna i na poslovnom planu. Kroz svoju produkcijsku kuću Archewell Productions pripremaju nekoliko projekata, a Meghan je početkom 2025. rebrendirala i svoj lifestyle brend u "As Ever". Unatoč brojnim obvezama, koje uključuju i nedavnu turneju po Australiji u travnju 2026., ovakvim objavama pokazuju da su im obiteljski trenuci i slavlja i dalje na prvom mjestu.

