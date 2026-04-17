FOTKA I DOVIĐENJA /

Meghan ponovno na meti kritičara: Papreno naplatila druženje pa se pokupila nakon dva sata

Foto: Jonathan Brady, PA Images/Alamy/Profimedia

Kratko pojavljivanje Meghan Markle na luksuznom retreatu već je izazvalo reakcije u javnosti, posebno s obzirom na visoku cijenu sudjelovanja i ograničen kontakt s vojvotkinjom

17.4.2026.
14:59
Hot.hr
Meghan Markle (44) napustila je ekskluzivni “Her Best Life” retreat u Sydneyu nakon svega dva sata provedenih s gošćama koje su za sudjelovanje izdvojile i do 3200 dolara, piše Daily Mail. 

Vojvotkinja je hotel InterContinental Coogee napustila nešto nakon 19 sati u društvu supruga, princa Harryja (41). Par je pritom bio vidno dobro raspoložen dok su se uputili na ragbi utakmicu između NSW Waratahsa i Moana Pasifika na stadionu Allianz.

Skupo iskustvo i kratko druženje

Gošće su na retreat počele pristizati već od 15 sati, dok je službeni program započeo u 17 sati. Vrhunac večeri bila je gala večera na kojoj su VIP uzvanice imale priliku fotografirati se s Meghan.

No čini se da je to bio i jedini trenutak susreta, jer je vojvotkinja ubrzo nakon toga napustila događaj i ostatak večeri odlučila provesti izvan hotela.

Neugodna scena pri odlasku

Prilikom odlaska iz hotela dogodila se i neugodna situacija kada je mladić pokušao prići automobilu para, držeći bocu piva i cipelu te pozivajući Harryja da sudjeluje u “shoeyju”, australskom običaju ispijanja pića iz cipele. Policija u civilu brzo je reagirala i udaljila ga.

Popunjen raspored u Australiji

Dan je za Meghan i Harryja započeo šetnjom obalom od Tamarame do Brontea, nakon čega su se vratili u hotel pod jakim policijskim osiguranjem.

Par je potom posjetio Bondi Surf Bathers Life Saving Club, gdje su se susreli s prvim intervencijskim timovima nakon nedavnog napada u Bondiju.

U sklopu posjeta Australiji sudjelovali su i na krstarenju lukom Sydney u organizaciji Invictus Australia.

Gošće ostale bez glavne zvijezde

Nakon Meghanina odlaska, sudionice retreata nastavile su večer bez glavne zvijezde događaja. Među uzvanicama bila je i radijska voditeljica Jackie O Henderson, koja je sa svojom kćeri među posljednjima stigla, ali i među prvima napustila događaj.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
