Meghan ponovno na meti kritičara: Papreno naplatila druženje pa se pokupila nakon dva sata

Meghan Markle (44) napustila je ekskluzivni “Her Best Life” retreat u Sydneyu nakon svega dva sata provedenih s gošćama koje su za sudjelovanje izdvojile i do 3200 dolara, piše Daily Mail.

Vojvotkinja je hotel InterContinental Coogee napustila nešto nakon 19 sati u društvu supruga, princa Harryja (41). Par je pritom bio vidno dobro raspoložen dok su se uputili na ragbi utakmicu između NSW Waratahsa i Moana Pasifika na stadionu Allianz.

Skupo iskustvo i kratko druženje

Gošće su na retreat počele pristizati već od 15 sati, dok je službeni program započeo u 17 sati. Vrhunac večeri bila je gala večera na kojoj su VIP uzvanice imale priliku fotografirati se s Meghan.

No čini se da je to bio i jedini trenutak susreta, jer je vojvotkinja ubrzo nakon toga napustila događaj i ostatak večeri odlučila provesti izvan hotela.

Neugodna scena pri odlasku

Prilikom odlaska iz hotela dogodila se i neugodna situacija kada je mladić pokušao prići automobilu para, držeći bocu piva i cipelu te pozivajući Harryja da sudjeluje u “shoeyju”, australskom običaju ispijanja pića iz cipele. Policija u civilu brzo je reagirala i udaljila ga.

Popunjen raspored u Australiji

Dan je za Meghan i Harryja započeo šetnjom obalom od Tamarame do Brontea, nakon čega su se vratili u hotel pod jakim policijskim osiguranjem.

Par je potom posjetio Bondi Surf Bathers Life Saving Club, gdje su se susreli s prvim intervencijskim timovima nakon nedavnog napada u Bondiju.

U sklopu posjeta Australiji sudjelovali su i na krstarenju lukom Sydney u organizaciji Invictus Australia.

Gošće ostale bez glavne zvijezde

Nakon Meghanina odlaska, sudionice retreata nastavile su večer bez glavne zvijezde događaja. Među uzvanicama bila je i radijska voditeljica Jackie O Henderson, koja je sa svojom kćeri među posljednjima stigla, ali i među prvima napustila događaj.

Kratko pojavljivanje Meghan Markle na luksuznom retreatu već je izazvalo reakcije u javnosti, posebno s obzirom na visoku cijenu sudjelovanja i ograničen kontakt s vojvotkinjom.

