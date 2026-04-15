Princ Harry priznao distanciranost prema sinu: Mališan je svaki put plakao zbog jedne stvari

Tijekom posjeta Australiji, princ Harry (41) je otvoreno progovorio o izazovima očinstva, priznavši kako je prije rođenja djece morao “očistiti sebe od prošlosti”, ali i da je tijekom trudnoće supruge osjetio određenu emocionalnu distancu prema sinu Archieju (6).

Vojvoda od Sussexa govorio je na događaju posvećenom očinstvu u organizaciji Movember u Melbourneu, gdje je s publikom podijelio osobna iskustva, uključujući i važnost terapije.

'Morao sam se suočiti s prošlošću'

Harry je istaknuo kako je bio svjestan da mora riješiti vlastite unutarnje probleme prije nego što postane otac.

“Znao sam da imam stvari iz prošlosti s kojima se moram suočiti i pripremiti se da se na neki način očistim od toga”, rekao je.

Dodao je kako je cilj bio postati najbolja verzija sebe za svoju djecu, Archieja i Lilibet.

Jedan od najupečatljivijih dijelova njegova govora bio je iskren opis emocionalne udaljenosti koju je osjetio tijekom trudnoće supruge Meghan Markle.

“Osjetio sam određenu ‘diskonekciju’, jer je moja supruga bila ta koja stvara život, a ja sam to promatrao”, objasnio je.

Istaknuo je kako se mnogi muškarci u tom razdoblju pitaju koja je njihova uloga, dodajući da se osjećaj povezanosti često razvija tek nakon rođenja djeteta.

Terapija kao ključ

Harry je naglasio koliko mu je terapija pomogla u pripremi za očinstvo.

“Želite biti najbolja verzija sebe za svoju djecu”, rekao je, dodajući kako je jedan od najvažnijih savjeta bio da osvijesti vlastite emocije nakon dolaska djeteta.

Otkrio je i zanimljiv detalj iz ranih dana s Archiejem: svaki put kada bi se vraćao kući pod stresom, dječak bi odmah počeo plakati čim bi ga uzeo u naručje.

'Djeca su naša nadogradnja'

Govoreći o roditeljstvu, Harry je iznio stav da svaka nova generacija treba biti bolja od prethodne.

“Naša djeca su naša nadogradnja. Svijet se mijenja i djeca koju odgajamo danas trebaju biti spremnija i bolja”, rekao je.

