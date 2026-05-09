Knicksi na korak do finala, a Wembanyama ispisao povijest monstruoznom partijom

Košarkaši New York Knicksa korak su do plasmana u finale doigravanja Istočne konferencije NBA lige nakon što su na gostovanju pobijedili Philadelphia 76erse sa 108-94 i poveli 3-0 u seriji na četiri pobjede.

Nakon dva uvodna slavlja u Madison Square Gardenu, Knicksi su pobjedom u Xfinity Mobile Areni napravili "break" i poveli 3-0.

Za ulazak u konferencijsko finale sada im nedostaje samo jedna pobjeda, dok bi Sixersi morali napraviti čudo jer do sada niti jedna franšiza nije prevladala zaostatak od tri utakmice u povijesti NBA doigravanja. Četvrta utakmica je 10. svibnja ponovo je u Philadelphiji.

Domaćin je bolje ušao u susret, poveo je 9-0, pa 20-8, a na kraju prve dionice imao je četiri koša prednosti. New York je u drugoj četvrtini preuzeo vodstvo i više ga nije ispuštao do kraja susreta. U posljednju dionicu gosti su ušli sa 11 razlike, u jednom trenutku su imali i +16, te mirno priveli susret kraju.

Njihov razigravač, Jalen Brunson, ponovno je bio dominantan sa 33 koša i devet asistencija, uz dobru podršku Mikala Bridgesa koji je svom bivšem klubu ubacio 23 koš. Bridges je rođen u Philadelphiji, a 76ersi su ga draftirali 2018. godine, ali su ga odmah mijenjali u Phoenix.

Kod domaćina cijela petorka je imala dvoznamenkasti broj koševa, no izostao je učinak igrača s klupe. Najefikasniji je bio Kelly Oubre sa 22 koša i osam skokova, dok je Joel Embiid upisao 18 poena, šest skokova i pet asistencija.

"Ne smijemo odustati. Moramo se koncentrirati na iduću utakmicu, na pobjedu. To bi trebao biti naš mentalitet," kazao je Embiid.

U drugom susretu večeri San Antonio Spursi su na gostovanju pobijedili Minnesota Timberwolvese sa 115-108 i poveli 2-1 u seriji na četiri pobjede. Iduća utakmica je u u nedjelju, također u Minneapolisu.

San Antonio je predvodio sjajni Victor Wembanyama, koji je postigao 39 koševa uz 15 skokova i pet blokada postavši tek četvrti igrač u povijesti koji je u jednoj utakmici doigravanja postigao najmanje 35 poena, 15 skokova i 5 blokada, nakon Kareema Abdul-Jabbara, Hakeema Olajuwona i Shaquillea O'Neala.

"Za ovo sam stvoren. Volim ovo više od svega," rekao je Wembanyama nakon utakmice.

"Još nismo ništa postigli, nismo niti na pola serije. Imamo talent. Imamo dubinu. Nemamo iskustva, ali nas nije briga. Možemo doći do vrha ako igramo dosljedno kao večeras," dodao je. De'Aaron Fox je dodao 17 koševa, a Devin Vassell i Stephon Castle po 13 koševa.

Spursi su na otvaranju utakmice poveli 18-3, međutim na kraju prve četvrtine imali su samo koš prednosti. Poluvrijeme je završilo 51-51, da bi se gosti u trećoj četvrtini odvojili na 86-79. Šest minuta prije kraja domaćin se približio na samo koš zaostatka (99-98), no Spursi bježe na +6, a potom i na osam razlike (113-105) što su obranili do kraja.

Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Anthony Edwards sa 32 koša, 14 skokova i šest asistencija. Naz Reid je dodao 18 koševa, a Jaden McDaniels 17.

POGLEDAJTE VIDEO: Topot kopita i zatezanje uzda: 'Skup sport, ne bi imalo smisla uopće to skrivati'