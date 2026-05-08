Pogledajte što je naš Dino napravio Đokoviću: Novakovi izrazi lica sve govore

Hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić dugo će pamtiti petak i drugo kolo ATP Masters 1000 u Rimu, jer je na središnjem stadionu kompleksa Foro Italico svladao najuspješnijeg tenisača svih vremena i šesterostrukog osvajača ovog turnira Novaka Đokovića (ATP - 4.) sa 2-6, 6-2, 6-4 te se plasirao u treće kolo.

Bio je to njihov drugi susret, nakon onog odigranog 2024. u prvom kolu Australian Opena, kad je Prižmić impresionirao Đokovića svojom predstavom i zadržao ga četiri sata na Rod Laver Areni, ali je na kraju mora stisnuti ruku pobjedniku. U Rimu je počelo slično, ali je završilo drugačije.

Prižmić je od početka meča djelovao kao ravnopravan suparnik, iako je u prvom setu dvaput izgubio servis i ostao bez prilike za 'break'.

No, to 20-godišnjeg Splićanina nije obeshrabrilo. Drugi set je otvorio 'breakom' u kojem je Đokovića ostavio bez poena. U sljedećem gemu je potvrdio 'break', a onda to isto ponovio u sljedeća dva gema i poveo 4-0. Stečenu prednost je Dino bez većih poteškoća zadržao pa je nakon nešto više od 80 minuta igre odveo meč u odlučujući set.

Do petog gema trećeg seta Prižmić je izgubio dva poena na početnom udarcu, a Đoković samo jedan. No, tada je uslijedio sjajan gem hrvatskog reprezentativca koji je po treći put u meču slomio servis trenutno četvrtog tenisača svijeta i poveo 3-2.

U sljedećem gemu je Dino potvrdio 'break', a nakon 'teškaške' razmjene udaraca forhendima u osmom gemu, Splićanin je poveo sa 5-3 i došao na gem od najveće pobjede u karijeri. Đoković je produžio nadu osvojivši deveti gem i natjerao je Prižmića da servira za pobjedu.

Na koraku na kojem su se mnogi spotaknuli, Dino Prižmić je pokazao od kakvog je materijala napravljen. Izgubio je prvi poena desetog gema, ali je potom dočekao dvije Đokovićeve pogreške, još jedan poen osvojio servisom kojeg tenisač s najboljim reternom svih vremena nije uspio vratiti i došao do meč-lopte. Za kraj je, pobjedu je zapečatio asom svojim trećim u meču.

"Teško mi je nešto reći. Novak je moj idol, pun sam poštovanja prema njemu. Igrao sam nevjerojatno. No, želim ostati miran i pripremiti se za sljedeći meč", rekao je Prižmić koji je svoje poštoanje prema najuspješnijem tenisaču svih vremena iskazao i porukom koju je ispisao na kameri (kako to pobjednici mečeva na glavnim terenima čine na Masters 1000 turnirima) - "Nole, bilo mi je zadovoljstvo".

Prižmić je pobjedom nad Đokovićem na drugom Masters 1000 turniru zaredom došao do trećeg kola u kojem će mu suparnik biti pobjednik dvoboja između Francuza Uga Humberta (ATP - 33.) i Čeha Vita Koprive (ATP - 55.). U Madridu je Splićanina u trećem kolu zaustavio Argentinac Tomas Martin Etcheverry, nakon što je pobijedio šestog tenisača svijeta Bena Sheltona.