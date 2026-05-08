Mlada policajka pokazala što zna: Impresivni prizori na istoku Hrvatske

Manifestacija "Dan otvorenih vrata policije" održana je u petak ispred Tehničke i Obrtničke škole u Požegi.

Građani, a posebno srednjoškolci, imali su priliku vidjeti prezentaciju rada i izložbu dijela policijske opreme te se u neposrednom kontaktu s policajcima i policajkama upoznati s policijskim poslom i kako postati policajac.

Policajci iz Požege prezentirali su opremu, poput uređaja za snimanje brzine, mjerenja koncentracije alkohola i onog za utvrđivanje droge u organizmu, kao i vozilo za očevide, presretač te motocikl. Pripadnici kriminalističke policije su pak pokazali testere za drogu, uzorke raznih vrsta droga te opremu kriminalističke tehnike. Policajci iz protueksplozijske zaštite prezentirali su svoju opremu, a interventa jedinica opremu i naoružanje.

Mnogi prošli poligon

Prisutni su imali mogućnost pogledati i osobno pokušati proći poligon za provjere tjelesne i motoričke sposobnosti budućih policajki i policajaca što je određeni dio posjetitelja i učinio.

Poseban interes privukao je nastup Jedinice interventne policije Karlovac koja je izvela pokaznu vježbu, kao i demo tim Policijske škole "Josip Jović" koji je izveo pokaznu vježbu rukovanja i korištenja osnovnog i posebnog naoružanja policije. Službenici Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa demonstrirali su vježbe detekcije droge i obijanja napada sa službenim psima Ministarstva unutarnjih poslova.

Cilj ove manifestacije je potaknuti učenike drugih razreda te završnih razreda srednjih škola kao i druge sugrađane da se uključe u program školovanja Policijske akademije te postanu policajci i policajke.