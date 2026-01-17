Treniraju se novi hrvatski policajci: Uvijek će im se dati ići na posao, a mogu se potkupiti kolačićem

NAJODANIJE KOLEGE /

Ravno na psećoj policijskoj akademiji, još se u rujnu doznalo da MUP kupuje pse, a nakon RTL-ove reportaže, stvorio se ogroman interes. Policija je od čak 200 prijavljenih pasa odabrala 24 najbolja.

Oni su najbolji od najboljih. Većinom belgijski i njemački ovčari, ali će biti hrvatski policijski službenici. Najodaniji kolege, radnici kojima će se uvijek dati ići na posao, ali ima jedan mali problem. Strašno su potkupljivi.

"Kak su krenule reportaže, kažem, hvala Bogu, pomogli ste puno da su se ljudi prijavili, al neki ljudi su mislili da samo dođeš i mi kupimo psa, ali nije to baš tak", rekao je Tomislav Tušek, viši instruktor u Centru za obuku vodiča i dresuru službenih pasa MUP-a.

