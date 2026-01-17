Stižu stroža pravila za strane radnike! Svi će trebati znati hrvatski jezik, a što je sa smještajem?

U Hrvatskoj radi 101 tisuća stranih radnika - a u iduća dva tjedna stižu nova, stroža pravila za njihov uvoz. Svi strani radnici bi tako trebali učiti hrvatski jezik, a poslodavci im moraju osigurati kvalitetan smještaj. Nema više masovnog uvoza stranih radnika. Zbog strožih kontrola države - sve traje znatno duže. Ivanova agencija najviše je radila s Nepalcima. Novim pravilima uvoz mu je pao 30 do 40 posto.

"Od dana kad ste aplicirali stranog radnika vi ste dobili od burze rada pozitivno mišljenje ili negativno mišljenje u roku od tri do pet dana. Sad se to uvećalo za jedno mjesec dva. Čeka se samo pozitivno mišljenje od burze rada. I onda kad dobijete pozitivno mišljenje, onda radnu dozvolu čekate tri mjeseca. Znači danas je uvoz stranog radnika šest do devet mjeseci da uopće dođe u Republiku Hrvatsku", objašnjava Ivan Crnov, suvlasnik agencije za uvoz stranih radnika.

Radne dozvole sada se izdaju na tri godine, ali država zato sve oštrije kontrolira, pa tako minimalni promet po transakcijskom obračunu sada mora biti 10 tisuća eura i više, obavezne su zadužnice, a više ni tvrtka koja se odmah otvori ne može uvoziti strane radnike, već tek kad prođe godinu dana. Prema podacima Ministarstva rada, kod 11 agencija uočen je rad na crno i imaju zabranu uvoza.

Oni koji su ozbiljni - nemaju problema

"Kada gledamo razdoblje prije i poslije radnih dozvola, godinu na godinu, 60 posto je manje upisa novih agencija. Budući da smo jednostavno postrožili dio uvjeta - oni koji ozbiljno obavljaju tu djelatnost nemaju tih problema, međutim 50 posto manje je zahtjeva koji dolaze od agencija", objasnio je Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada. Ministar Božinović prekjučer je poručio kako je trenutačno 101.300 stranih radnika u Hrvatskoj. Osim BiH i Srbije - Nepal, Filiipini i Indija standardno su pri vrhu.

Davor Štern počasni konzul Filipina je već 30 godina. Kad je počeo bilo ih je 17, sad ih je 17 tisuća.

"Nisu za građevinu, nisu za teške poslove, oni su više vični radu sa rukama i glavom, odlični su u hotelijerstvu i turizmu, i jaka grana gdje su poznato - pomorci, za nas bi mogli biti interesantni kao ljudi koji će raditi u sustavu socijalne skrbi za stare ljude i osobe s posebnim potrebama, ali za to treba znati hrvatski jezik", kaže Štern. A upravo hrvatski jezik će uskoro biti obvezan! U ustanovi "Vaš Kod" prošlo je 300 stranih radnika iz Nepala, Indije, Bangladeša, Pakistana, Uzbekistana koji su dobili uvjerenje.

"Najteže je ovima koji su tek došli u Hrvatsku - sami glagoli, akcenti. Ovi koji su cijelo vrijeme u Hrvatskoj, u uhu imaju hrvatski jezik pa im ide lakše, ali treba ih motivirati. Uglavnom zadovoljni smo samim zalaganjem i pristupom stranih radnika u Hrvatskoj", rekao je Hrvoje Matuš, suvlasnik ustanove za obrazovanje. Za osnovno sporazumijevanje na hrvatskom jeziku - početnu razinu i svakodnevno snalaženje što je 300 riječi - potrebno je najmanje od 3 do 6 mjeseci.